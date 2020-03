Orbitur com metade dos parques de campismo vazios

Seis parques de campismo geridos pela Orbitur ficaram sem qualquer utente devido à ordem de saída de não residentes, enquanto noutros seis permanecem “algumas dezenas de pessoas”, informou esta segunda-feira a empresa, criticando a falta de fiscalização de parques ilegais.

No âmbito da declaração do estado de emergência em Portugal devido à pandemia de covid-19, foi determinada, até sexta-feira passada, a saída de todos os utentes dos parques de campismo e de caravanismo, exceto dos residentes a título permanente nestes estabelecimentos turísticos.

Numa resposta enviada à Lusa, a diretora da Orbitur, Beatriz Santos, referiu que o encerramento dos estabelecimentos, com a saída dos utentes, decorreu “nos moldes previstos” e explicou que as atuações das entidades “têm sido díspares”, havendo parques a serem visitados por GNR, PSP, Proteção Civil ou presidentes da Junta.

“Em 27 de março, dos 20 parques de campismo geridos pela Orbitur, seis ficaram sem qualquer utente, oito têm menos de 10 clientes (alguns apenas uma pessoa) e os restantes têm algumas dezenas de pessoas”, avançou Beatriz Santos.

A responsável referiu que todos os colaboradores da empresa estão a cumprir os “procedimentos rigorosos de afastamento social, proteção pessoal, higienização e desinfeção de espaços”.

Beatriz Santos sublinhou ainda que algumas das pessoas que saíram dos parques “foram para parques ilegais, que ninguém fiscaliza”.

“Há mais de 50 espaços ilegais identificados só na região de Lagos”, referiu.

Segundo a responsável, outras pessoas foram para propriedades particulares de amigos e pessoas conhecidas, alguns conseguiram confirmar voos de regresso e outros ainda permanecem nos parques, “tendo declarado não terem no momento alternativa de solução habitacional”.

No Parque Orbitur da Costa de Caparica, no concelho de Almada (distrito de Setúbal), ao contrário do previsto no despacho do Governo, a Proteção Civil “insistiu na saída de todos os utentes”, mas como estes se recusaram “foi exigido à Orbitur uma declaração de responsabilidade, no sentido de cumprir as recomendações sanitárias”.

A declaração em questão, que foi emitida, reporta-se à permanência de 17 pessoas “sem alternativa de solução habitacional”, sendo que as pessoas em questão fizeram declarações no sentido de cumprirem as medidas recomendadas para contenção da covid-19.