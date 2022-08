Orey Antunes deixa de estar cotada na bolsa de Lisboa

Duarte d"Orey é o atual responsável pela empresa fundada em 1886 pelo avô Rui d"Orey. © DR

A Sociedade Comercial Orey Antunes (SCOA) vai deixar de estar cotada na bolsa de Lisboa a partir desta quarta-feira, segundo uma nota que a empresa enviou em junho à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).

A empresa justifica que "este facto decorre de uma decisão da Euronext datada de 9 de junho de 2022, pelo facto da SCOA se encontrar em incumprimento de algumas regras da Euronext, tal como já notificado anteriormente por esta entidade", lê-se no mesmo documento.

Estes incumprimentos têm a ver com o período de transição que a Sociedade vive após o trânsito em julgado do Plano Especial de Revitalização (PER). Incumprimentos esses que é nossa convicção estarão regularizados em breve", explica a sociedade.

A Orey acredita que esta decisão "vai reduzir os elevados custos associados a estar cotada neste mercado sem contrapartida evidente quer para a sociedade quer para os seus stakeholders".

Fundada em 1886 por Rui D"Orey, a Orey Antunes começou por ser um negócio de venda de ferro e aço e só mais tarde se afirmou como agente de navegação. Em 2019, a empresa entrou num processo especial de revitalização e pediu um perdão aos seus credores de 90% de uma dívida de 58,2 milhões de euros. Agora, devido a vários incumprimentos no âmbito do Plano Especial de Revitalização, a empresa vai deixar de estar cotada na bolsa lisboeta.

Até 2032, a empresa espera pagar apenas 6,488 milhões de euros, ou seja, cerca de 10% do total da sua dívida.