Orey Antunes revê prejuízos em alta para 10,7 milhões

A Orey Antunes reviu as contas relativas a 2018, após trabalhos de auditoria, e apresentou prejuízos mais altos face aos divulgados em julho, de 10,77 milhões de euros, segundo comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

“O resultado líquido do exercício de 2018 fixou-se num resultado negativo de 10,77 milhões de euros, fruto do impacto das operações das unidades em descontinuação as quais tiveram, em 2018, um impacto negativo de 12,00 milhões de euros”, lê-se no relatório da empresa.

Em 11 de julho, a Orey Antunes apresentou contas não auditadas onde indicava prejuízos menores relativos ao ano passado, de 9,57 milhões de euros.

Foram ainda ajustados os valores relativos a “vendas e serviços prestados”, que se fixaram em 68,83 milhões de euros em 2018, contra 80,82 milhões de euros em 2017.

A Orey Antunes indica ainda que foram revistos em alta “outros resultados não operacionais” em 316 mil euros e em baixa o “resultado atribuível a interesses que não controlam” em 140 mil euros.

O grupo tem passado por dificuldades financeiras, que o levaram a adiar a apresentação de resultados referentes a 2018.

O grupo acabou por publicar um relatório não auditado no passado dia 11 de julho, com um prejuízo, atribuível aos detentores de capital, de 9,57 milhões de euros, um agravamento de 368% face a 2017.