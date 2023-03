Os 21 meses de Christine e a herança de Luís Rodrigues na TAP

Christine Ourmieres-Widener © Patrícia de Melo MOREIRA/AFP

As três décadas de carreira internacional na aviação e a experiência em processos de reestruturação valeram a Christine Ourmières-Widener um bilhete para o lugar na presidência executiva da TAP. Em junho 2021, aos 56 anos, a gestora francesa, formada em Engenharia Aeronáutica, entrava na empresa pela porta grande e com uma dura missão: a de concretizar o plano de reestruturação da companhia desenhado pelo governo português e validado por Bruxelas.



Na altura, o ministo Pedro Nuno Santos justificou a mudança da administração com a vontade de "refrescar os órgãos sociais da empresa", elogiando, nos meses seguintes, a nova líder da transportadora. "Temos uma CEO excelente na TAP", assegurou em dezembro, em entrevista ao Eco.



Pouco mais de um ano e meio depois, o governo indicou a porta da rua à engenheira, anunciado a sua exoneração com justa causa, encerrando não só o caso da polémica indemnização paga a Alexandra Reis, mas também a carreira da gestora francesa na empresa pública. O novo ministro das Infraestruturas, João Galamba, disse, esta semana, querer que a CEO abandone as funções "o mais rapidamente possível".



A 25 de junho de 2021, Christine Ourmières-Widener assumia funções, sucedendo a Ramiro Sequeira que esteve no cargo perto de um ano, após a saída de Antonoaldo Neves. A saúde débil das contas da companhia na altura não eram novidade - com os últimos lucros datados de 2017 - e a pandemia ajudou a afundar a operação.



Em estado de emergência - o país e a TAP -, a injeção de 3,2 mil milhões de euros foi anunciada pelo executivo socialista como o único antídoto ao encerramento definitivo da companhia septuagenária.



Quando Christine assinou o contrato até 2026 que lhe valia um vencimento bruto anual de 504 mil euros - ao qual acresceria um bónus de performance que poderia ascender aos três milhões de euros - o governo aguardava ainda a luz verde da Comissão Europeia ao plano de reestruturação, mas avançava já com um conjunto de medidas para evitar que as contas da empresa derrapassem ainda mais.



A rescisão de contratos com 1800 trabalhadores, um despedimento coletivo de mais 200 e a redução da frota já estavam em curso, ajudando a incendiar o clima de descontentamento dentro da companhia.



As águas não estavam pacíficas quando a gestora francesa iniciou os trabalhos, mas esta seria apenas a ponta do iceberg. Os meses que se seguiram marcaram o pior período da história da TAP que, sem paz social, enfrentou um duro braço de ferro com os trabalhadores, uma greve que custou oito milhões de euros, viu mais de dois mil trabalhadores abandonar a empresa, perdeu milhões de euros - em indemnizações aos passageiros, contratos de leasing ou nos cargueiros -, registou um prejuízo histórico de 1599,1 milhões de euros, em 2021, e foi escrutinada em praça pública diariamente por um rol de sucessivas polémicas. Para o especialista em aviação, Pedro Castro, não há dúvidas de que o mea culpa deve ser feito por Christine Ourmières-Widener.



"Depois de ter levado à falência duas companhias enquanto CEO (a Flybe e a Cityjet) e de ter sido despedida da TAP, provavelmente a sua carreira profissional deveria limitar-se, no futuro, a cargos de engenharia. Tivemos a pessoa errada durante 21 meses na TAP", refere o diretor da SkyExpert.



O responsável da empresa de consultoria de transporte aéreo, aeroportos e turismo enumera algumas das "decisões puramente estratégicas e erros crassos que fizeram a TAP perder muito dinheiro". "Os dois aviões cargueiros custaram perdas de até 40 milhões de euros, as rotas com prejuízos de milhões de Punta Cana, Djerba, Monastir e Agadir ou os ACMI [contratos de leasing] de aviões para fazer voos que, com essa exploração, deram ainda mais prejuízo".



Mas para o especialista houve ainda "prejuízos aos fornecedores nacionais". "A portuguesa White Airways foi substituída por uma companhia da Estónia. A hotelaria de Porto Santo que, sem voo direto da TAP entre o hub de Lisboa e a ilha, teve dois invernos terríveis e, no verão de 2020, dependeu de voos operados pela Iberia de Lisboa e Porto. Sem querer saber, a ex-CEO preferiu voar os aviões para Agadir e Fuerteventura", aponta.



Do lado da experiência dos clientes, o cenário também não foi melhor. Depois de um verão caótico, com centenas de cancelamentos, que se repetiram no fim do ano, a TAP foi a companhia aérea com mais queixas em 2022 no Portal da Queixa e na Airhelp. Os cancelamentos e o atendimento ao cliente motivaram a maioria das reclamações.



A companhia acabou por, no final de 2022, contratar uma empresa de outsourcing que ficou, desde então, encarregue pelo help desk, contact center, programa Miles&Go e apoio às redes sociais. "Em 70% dos voos da TAP passou-se a pagar preços exorbitantes por comida e bebida a bordo. A diferença entre a TAP e as companhias de baixo custo fica reduzida", acrescenta ainda Pedro Castro.



Os lucros e os argumentos

A tensão entre os trabalhadores e a administração da TAP foi escalando ao longo de 2022. No verão, pilotos, tripulantes e técnicos de manutenção acusavam a CEO de má gestão protagonizando marchas de protesto e exigindo a redução dos cortes salariais fixados em 25%. "Só podemos julgar a empresa com base nos resultados. Compreendo a frustração, mas é importante basearmos as opiniões em factos e números e a TAP está a fazer um bom trabalho", respondia Christine Ourmières-Widener.



A TAP foi reduzindo prejuízos ao longo do ano e, no terceiro trimestre, arrecadou um resultado positivo de 111,3 milhões de euros. As contas finais de 2022 só serão conhecidas nas próximas semanas, mas há já a garantia de um lucro recorde, que tem sido usado como bandeira, tanto pelo governo como pela presidente executiva da TAP, para justificar a rigidez das medidas do plano de reestruturação e para abafar as polémicas diárias.



A verdade é que estes resultados positivos chegam também à boleia de despedimentos e cortes salariais. O governo anunciou, em 2020, que estas medidas laborais permitiriam à companhia poupar 1,4 mil milhões de euros até 2025. Em 2021, a TAP tinha já poupado 321,1 milhões de euros em custos com pessoal, face a 2019.



"Além dos cortes salariais, os lucros de 2022 são de uma TAP dopada por 3,2 mil milhões de euros em financiamento sem o custo de um empréstimo e sem ter de remunerar o capital", analisa Sérgio Palma Brito, analista de turismo e transporte aéreo. Pedro Castro também concorda que o mérito das contas não é da CEO. "Nenhuma outra companhia europeia teve uma doação de 3,2 mil milhões de euros. Todas tiveram que devolver o dinheiro que receberam do Estado, algumas com juros até. Isto torna o trabalho de qualquer CEO muito mais fácil", acredita.



A herança deixada a Luís Rodrigues

A troca de cadeiras está marcada para o início de abril, altura em que o antigo presidente da SATA encontrará já o seu novo gabinete pronto a ocupar. Fernando Medina chamou-lhe "um virar de página", mas a verdade é que os desafios da transportadora continuarão a ser os mesmos.



Pela frente há um processo de privatização à espreita e, até lá, é preciso negociar os novos acordos de empresa (AE) com os vários sindicatos, e devolver a paz dentro de casa. Esta foi uma das batalhas mais difíceis dos últimos meses e que Christine Ourmières-Widener não conseguiu concretizar.



As conversas sobre o assunto não começaram a bem com os representantes dos trabalhadores, que recusaram a proposta apresentada pela TAP. Para acelerar o processo, a companhia vai desembolsar mais alguns milhões de euros, através de prémios que está a oferecer aos sindicatos, caso a assinatura dos novos AE aconteça até ao final deste ano, conforme o Dinheiro Vivo avançou. A primeira assinatura está já marcada com os pilotos, para o dia 31 de maio.



Luís Rodrigues terá a difícil missão de devolver a confiança aos trabalhadores, arrumar a casa para entregar ao novo dono e de devolver credibilidade ao nome da companhia. Com os sindicatos terá ainda de chegar a um entendimento sobre os cortes salariais - atualmente em 20%. Depois dos lucros que a TAP apresentará nas próximas semanas, os trabalhadores serão inflexíveis sobre a matéria e exigirão a reposição dos direitos perdidos.