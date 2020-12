O mês de dezembro só agora começou mas as grandes superfícies acreditam que os portugueses vão continuar a comprar jogos para se entreterem em casa com os filhos e dizem que esta tendência vai marcar o Natal. As marcas perceberam a necessidade criada pela pandemia e lançaram novos produtos e versões diferentes de jogos bem sucedidos. Mas nos pedidos ao Pai Natal há outros brinquedos clássicos e algumas novidades.