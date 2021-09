Os cinco passos para criar o perfil de Linkedin perfeito

© Linkedin

Dinheiro Vivo 14 Setembro, 2021 • 16:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O LinkedIn é um grande recurso para redes profissionais; é na verdade a rede social onde se juntam recrutadores, profissionais, entre eles gestores de topo, e que serve para cada um mostrar o que o seu trabalho, formação, experiência, interesses, redes de contactos e grupos onde participa dizem sobre si. É este conjunto de elementos que determina se é um bom candidato a uma vaga de trabalho em aberto, ou se um headhunter poderá ou não ter interesse no seu perfil.

Acontece que nem sempre é fácil criar o perfil ideal no LinkedIn; aquele que realmente vai atrair os recrutadores e deixar para trás os seus pares. É essencial construir um perfil profissional bem pensado para se poder destacar.

A consultora Michael Page, de recrutamento e seleção especializado, criou um guia simples, com apenas cinco passos, para criar um perfil de destaque no LinkedIn, com tudo o que deve incluir.

1. Fotografia

Segundo a consultora Vânia Guilherme, a fotografia, "é o primeiro impacto que o seu perfil terá em quem observe o seu perfil! Ter uma fotografia tirada por um profissional é recomendado mas também é possível sem este recurso. Escolha uma fotografia que o/a caracterize. É importante que esta reflita quem é, tornando mais fácil reconhecerem-no num primeiro contacto presencial. Utilize roupa e acessórios que usaria no seu dia-a-dia profissional. Não deve utilizar o LinkedIn como uma extensão do seu Facebook ou Twitter pessoal. Colocar uma fotografia informal no seu perfil de Linkedin não é o passo correto para encontrar um novo projeto profissional."

2. Headline

"Defina quem é a sua audiência e transmita, em breves palavras, o que o torna único. Incluir a função que desenvolve e especialidade aumenta as suas hipóteses de ser incluído em pesquisas de potenciais recrutadores. Contudo, dê o seu toque pessoal."

3. Experiência profissional

"Dou valor a experiências profissionais bem detalhadas, com um histórico claro da carreira em cada empresa, título da função e detalhes sobre as responsabilidades e resultados. Incluir a descrição da empresa, muitas vezes até apresentada no próprio Linkedin, é também uma mais-valia."

4. Interaja!

"Identifique as pessoas certas para a sua rede, partilhe conteúdo e construa relações duradouras. Não sendo o passo mais fácil, será aquele que mais fruto traz a médio-longo prazo.Escolha quem são as pessoas que vão aportar valor à sua rede. Tipicamente, líderes do seu setor, clientes, colegas e recrutadores serão um bom primeiro passo. A partir daí, estabeleça o seu critério para a expansão da sua rede mantendo a máxima de Qualidade melhor que Quantidade. Partilhar conteúdo é das formas mais eficazes de se destacar na rede. Comece por comentar e partilhar com regularidade conteúdos/tópicos relevantes para si. Partilhe as suas próprias ideias sobre esses mesmos temas e veja a sua interação em rede a crescer. Assim, dará o mote a interação com os membros da sua rede e não só."

5. Recomendações

"Desta forma os recrutadores podem ver que traz valor-acrescentado para as empresas e que trabalhar consigo é uma experiência positiva. As referências vão reforçar o alinhamento do seu perfil social com a sua proposta de valor. Por isso, solicite recomendações às suas conexões que valorizam o seu trabalho ou serviços, sendo colegas, clientes ou chefias um bom começo."