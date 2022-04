Os Mosqueteiros aumenta faturação para 2.458 milhões

© D.R.

O volume de negócios do grupo Os Mosqueteiros em Portugal subiu 9,6% no ano passado, face a 2020, para 2.458 milhões de euros, anunciou esta terça-feira a empresa de distribuição. No final de 2021, Os Mosqueteiros contavam com mais de 14 mil colaboradores e 339 pontos de venda.

"O grupo Os Mosqueteiros, com as insígnias Intermarché, Bricomarché e Roady, registou em Portugal um crescimento global de 9,6%, alcançando um volume de negócios de 2,458 mil milhões de euros, considerando a comercialização de combustíveis", refere a empresa, no comunicado.

Face a 2020, "um ano só por si excecional, o Intermarché cresceu 9,56%, com combustíveis, atingindo um volume de negócios de 2,26 milhões de euros, o Bricomarché cresceu 10%, com um volume de negócios de 165 milhões de euros, e o Roady registou um crescimento de 5,35% e um volume de negócios de 37 milhões de euros", refere o grupo retalhista.

O Intermarché regista uma quota de mercado de 8,45% e o Bricomarché de 15,5%, segundo a empresa.

No ano passado, o grupo inaugurou 10 lojas, encerrando 2021 com 339 pontos de venda, das quais 258 lojas são Intermarché, 47 Bricomarché e 34 Roady, numa área total de venda de mais de 400 mil metros quadrados.

"Foram ainda renovados 120 Intermarché, com o novo conceito", acrescenta o grupo de distribuição, salientando que no ano passado foram criados "mais de 350 novos postos de trabalho".

Em 2021, "juntaram-se 32 novos chefes de empresa ao grupo Os Mosqueteiros, que terminou o ano com 265 aderentes", contando "com mais de 14 mil colaboradores em Portugal".

Num ano "marcado pelas dificuldades provocadas pela pandemia covid-19, o grupo continuou a crescer, assente no crescimento de todas as insígnias" e, além disso, "continuou a investir em Portugal, inaugurando novas lojas e criando novos postos de trabalho, não esquecendo a inovação e a resposta aos novos desafios que a evolução do comércio continuam a lançar para o setor", sublinha.

A nível internacional, o grupo Os Mosqueteiros, através das marcas Intermarché e Ntto, Bricomarché, Bricorama, Brico Cash e BricoPrivé.com, Roady e Rapid Pare-Brise, mais o seu negócio agroalimentar, registou um volume de negócios de 50.542 milhões de euros, com combustíveis.