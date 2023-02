Os quatro princípios orientadores para líderes empresariais, pela Microsoft

Conclusões do inquérito "Four Ways Leaders Can Empower People for How Work Gets Done" apontam quatro princípios-chave para orientar líderes empresariais em 2023. © Pixabay

Dinheiro Vivo 02 Fevereiro, 2023 • 15:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As rápidas transformações dos últimos anos alteraram a forma de trabalhar e a vida como a conhecemos. Com o objetivo de fazer um balanço do que os colaboradores sentem sobre as ferramentas de produtividade que utilizam e necessitam para ter sucesso no futuro, a Microsoft inquiriu 2700 colaboradores e 1800 decisores empresariais nos Estados Unidos, no Reino Unido e no Japão.

As conclusões do inquérito "Four Ways Leaders Can Empower People for How Work Gets Done" apontam para quatro princípios-chave que podem orientar os líderes empresariais em 2023.

1. Capacitar as pessoas para terem uma voz ativa sobre novas iniciativas de transformação digital

Cerca de 84% dos decisores empresariais afirmam que os projetos de transformação digital continuam a ser uma prioridade, mas 61% dos colaboradores afirmam não ser parte integrante desse processo e 70% dizem que as políticas organizacionais limitam a sua capacidade de implementar proativamente soluções digitais.

O resultado é uma desconexão, uma vez que as pessoas querem que estas novas iniciativas sejam lideradas por toda a organização, com 85% dos inquiridos a concordar que colaboradores dos diferentes departamentos devem estar envolvidos, não apenas os de Tecnologia de Informação (TI) ou liderança.

O que podem os líderes fazer em relação a isto? Em primeiro lugar, envolver as pessoas nos investimentos empresariais digitais e promover um ciclo de feedback para inspirar a excelência. Além disso, é importante acelerar a adoção de ferramentas de low-code para impulsionar a inovação e ajudar os colaboradores a adquirir novas competências.

2. Utilizar aplicações de colaboração para permanecer conectado e partilhar informação durante o fluxo de trabalho

Os colaboradores apontam as ferramentas de colaboração como uma das partes mais necessárias da transformação digital da sua empresa (85%). No entanto, 59% dos inquiridos consideram que as ferramentas que utilizam para colaborar não se alinham com a forma como as suas equipas preferem trabalhar.

Cerca de 86% dos inquiridos referiu a criação de uma plataforma ou portal único e centralizado onde as equipas pudessem colaborar de múltiplas formas como solução para estes problemas.

Os líderes podem, então, considerar uma auditoria das atuais ferramentas de colaboração da sua organização para identificar lacunas e áreas a melhorar. Em conjunto com os seus colaboradores, devem desenvolver KPIs para a ferramenta de colaboração ideal e devem centralizar e organizar recursos para que as pessoas utilizem dados consistentes e atuais para melhor eficiência e integração.

Por fim, os líderes devem incorporar recursos de colaboração durante o fluxo de trabalho para que em conjunto as pessoas sejam mais eficientes e acedem a informação contextual de outros sistemas.

3. Acelerar a inovação, disponibilizando a qualquer pessoa na organização ferramentas de low-code

As ferramentas de low-code têm vindo a ganhar mais destaque por permitirem às pessoas automatizar processos ou até criar as suas próprias aplicações com poucos ou nenhuns conhecimentos de código.

De facto, quase nove em cada dez pessoas com acesso a ferramentas de low-code afirmaram que estas ajudam a organização a automatizar tarefas repetitivas ou de menor importância, reduzir custos, melhorar capacidades analíticas, gerir melhor os dados e fomentar a inovação.

Cerca de 77% dos colaboradores indicaram ainda que gostariam de ter mais acesso a ferramentas ou plataformas de no-code e low-code.

Aos líderes cabe desenvolver uma agenda de aprendizagem para a liderança em ferramentas low-code e no-code para encorajar uma adoção mais ampla destas ferramentas e criar um centro de excelência para proporcionar formação e capacitação em ferramentas deste género.

4. Ajudar as pessoas a sentirem-se mais realizadas e envolvidas, implementando inteligência artificial e automatizando tarefas

Quase nove em cada dez inquiridos (85%) desejam mais recursos de automatização integrados com ferramentas de colaboração, o que ajudaria a despender mais tempo no trabalho que realmente importa.

No entanto, e apesar destes benefícios não serem aproveitados por quase 30% dos colaboradores, de entre aqueles que têm acesso à automatização e ferramentas de inteligência artificial (IA), 89% dizem sentir-se mais realizados porque podem dedicar mais tempo ao trabalho mais relevante.

Neste aspeto, os líderes podem avaliar as capacidades digitais das suas empresas para determinar onde a IA e a automatização podem melhorar os processos empresariais e tomar medidas para consolidar dados armazenados em silos, capacitando as equipas para acederem facilmente a esta informação.

Além disso, podem explorar ferramentas alimentadas por inteligência artificial para a automatização de tarefas de gestão.

O guia "Four Ways Leaders Can Empower People for How Work Gets Done" está disponível gratuitamente para consulta e está projetado para líderes de todos os níveis, dos pequenos empresários até executivos de grandes empresas.