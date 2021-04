Óscares. 103 mil assistiram à Passadeira Vermelha e à vitória de Nomadland

Uma média de 103 mil telespectadores assistiram à Passadeira Vermelha e à cerimónia de entrega dos Óscares, de acordo com a análise de audiências da Universal McCann, agência de meios do grupo IPG Mediabrands, para o Dinheiro Vivo. A transmissão da cerimónia, que voltou a ser emitida por um generalista, depois de um interregno de dois anos na Fox, teve em média 63 mil telespectadores a assistir na RTP1, menos 100 mil telespectadores em média a assistir do que em 2018 na SIC.

"O habitual acompanhamento da passadeira vermelha que contou com uma audiência total de 634 mil telespectadores e um share de 7.5 %. Estes resultados estão em linha com a última transmissão da Passadeira Vermelha em sinal aberto (SIC - 2018)", informa a UM/IPG Mediabrands. A Passadeira Vermelha teve uma audiência média de 156 mil telespectadores.

"A transmissão da cerimónia (1h00-2h28), que consagrou "Nomadland - Sobreviver na América" como o melhor filme, trouxe uma quebra de audiências gradual. Até às 2h30, houve um total de 203 mil portugueses a assistir à entrega de prémios, estando em média 63 mil telespectadores a assistir. Se compararmos com a última emissão em canais generalistas, verifica-se uma quebra de mais de 100 mil telespectadores médios", refere a agência de meios.

Em 2018, na SIC, a cerimónia de entrega dos Óscares obteve uma audiência total de 426 mil telespectadores e uma audiência média de 164 mil.

No ano seguinte, com transmissão na FOX, teve uma audiência total de 120 mil telespectadores e 41 mil de audiência média, valor que sobe em 2020 para 139 mil de audiência total, mas de 39 mil de audiência média no canal temático pago.

A audiência média dos dois momentos, dá um valor inferior: 103 mil telespectadores (23h50 - 2h30).