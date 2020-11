Óscares do turismo: Madeira, Lisboa e Algarve são os melhores destinos do mundo

Fotografia: Algarvephotopress / Global Imagens

O ano de 2020 não será garantidamente mais um ano de recordes para o turismo nacional. A pandemia mergulhou o setor numa crise devido à falta de procura motivada precisamente pelo vírus. Ainda assim, os destinos nacionais não deixam de ser considerados dos melhores do mundo.

O Word Travel Awards, considerados como os Óscares do Turismo, voltou a considerar que a Madeira é o melhor destino insular do mundo. Já a cidade de Lisboa é o melhor destino de City Break à escala global e o Algarve o melhor destino de praia do mundo, de acordo com a informação divulgada nesta sexta-feira, 27 de novembro.

Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, em comunicado, salienta que "vencendo todos os constrangimentos, preservamos a reputação e a notoriedade dos nossos destinos". "Mostramos ao mundo que somos um país seguro, pronto para a todos receber, quando assim for possível. Muito obrigada a todos os portugueses, que contribuíram para que Portugal continue a estar entre os melhores", acrescentou.

Os números conhecidos até ao momento, relativos ao turismo, não têm comparação com os dos últimos anos. Para se uma ideia, nos nove primeiros meses deste ano, as unidades de alojamento turístico em Portugal acolheram 8,6 milhões de turistas, dos quais 5,2 milhões viviam em Portugal. Face ao mesmo período do ano passado, a diferença é significativa: 21, 3 milhões de hóspedes, dos quais apenas 8,3 milhões eram residentes em território nacional, de acordo com o INE.

Olhando para estas três regiões que foram premiadas, os números são igualmente distintos. As unidades de alojamento para viajantes na Área Metropolitana de Lisboa acolheram até setembro pouco mais de dois milhões de hóspedes, muito abaixo dos 6,2 milhões que nos primeiros nove meses de 2019.

Paula Oliveira, diretora-executiva do Associação Turismo de Lisboa, em comunicado enviado às redações, nota que o facto de a capital ter sido reconhecida como o melhor destino de City-Break "é uma excelente notícia num ano tão catastrófico. Representa o reconhecimento mundial e contínuo da qualidade e diversidade da oferta turística de Lisboa e será, certamente, uma referência para os turistas estrangeiros assim que começarem a planear as suas viagens".

A responsável diz ainda que o facto de a região de Lisboa conjugar natureza, praias, uma reserva natural de surf, património mundial da UNESCO, gastronomia, dois estuários ou até mesmo o oceano são fatores que, "associados ao desejo de viajar que as pessoas mantêm, são altamente positivos quando a pandemia acabar. Mas até esse dia chegar, é fundamental conseguir preservar o tecido económico do turismo para que o setor possa assegurar, com a máxima qualidade, o seu papel crucial numa retoma que se deseja o mais breve possível".

O Algarve contou com 1,7 milhões de hóspedes até setembro deste ano. De janeiro a setembro de 2019 foram 4,2 milhões. E a Madeira registou pouco mais de 404 mil hóspedes até setembro, quando em igual período do ano passado superou os 1,1 milhões de pessoas, de acordo com o INE.

A crise que o turismo atravessa não se faz sentir apenas à escala nacional. Todos os destinos atravessam sérias dificuldades devido à pandemia que levou os governos a implementarem sérias limitações aos movimentos dos seus cidadãos. As estimativas internacionais sugerem que no próximo ano - até devido às expectativas em torno de uma vacina - o setor possa começar a recuperar um pouco, embora a retoma e a recuperação para níveis de 2019 só deva acontecer a partir de 2022.

Lista completa de prémios atribuídos a Portugal nos World Travel Awards 2020:

- World's Leading Luxury Leisure Resort 2020 - Conrad Algarve

- World's Leading Tourism Development Project 2020 - Dark Sky Alqueva, Portugal and Spain

- World's Leading Golf & Villa Resort 2020 - Dunas Douradas Beach Club, Portugal

- World's Leading Wine Region Hotel 2020 - L'AND Vineyards, Portugal

- World's Leading Adventure Tourist Attraction 2020 - Passadiços do Paiva (Arouca UNESCO Global Geopark), Portugal

- World's Leading Classic Hotel 2020 - Olissippo Lapa Palace Hotel, Portugal

- World's Leading Conservation Company 2020 - Parques de Sintra - Monte da Lua, Portugal

- World's Leading Airline to Africa 2020 - TAP Air Portugal

- World's Leading Airline to South America 2020 - TAP Air Portugal

- World's Leading Inflight Magazine 2020 - Up Magazine (TAP Air Portugal)

- World's Leading City Break Destination 2020 - Lisbon, Portugal

- World's Leading Beach Destination 2020 - The Algarve, Portugal

- World's Leading Fine Dining Hotel Restaurant 2020 - Vila Joya Hotel Restaurant @ Vila Joya, Portugal

- World's Leading Island Destination 2020 - Madeira Islands