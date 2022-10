Otovo duplica vendas e atinge os 17 milhões de euros

Painéis fotovoltaicos © DR

A Otovo, empresa de energia solar, duplicou as vendas a nível global no terceiro trimestre do ano para quase 17 milhões de euros, em comparação com os 8,3 milhões registados no mesmo período do ano passado. O resultado bruto atingiu cerca de cinco milhões de euros, uma subida em comparação com os 1,3 milhões de euros do período homólogo, avança a empresa em comunicado.

Foram feitas 2740 vendas (contra as 1470 no mesmo trimestre do ano passado) e 1970 instalações (1086 no mesmo trimestre de 2021).

Segundo a mesma nota, as 1970 instalações da Otovo concluídas durante este terceiro trimestre vão permitir aos clientes poupar 100 milhões de euros ao longo dos 30 anos de vida útil do sistema.

De acordo com o diretor-geral da Otovo em Portugal, Manuel Pina, cada vez mais são procuradas "soluções solares por parte do mercado residencial em toda a Europa e Portugal não é exceção. Os números agora revelados demonstram bem o trajeto que o mercado português também irá ter nos próximos tempos, em linha com os mercados europeus".

Por seu turno, o fundador e CEO da Otovo, Andreas Thorsheim, sublinha: "Queremos ajudar a Europa a tornar-se menos dependente dos combustíveis fósseis e a transição para um futuro energético mais limpo através da energia solar. Fazer isto, ao mesmo tempo que ajudamos as pessoas a poupar nas contas de energia, dá-nos um grande sentido de motivação para continuarmos na nossa missão".

Apesar de os custos de hardware e mão-de-obra estarem a aumentar devido à inflação, a Otovo quer chegar ao final do ano com 48 milhões de euros em vendas.

A Otovo, para além de se ter lançado em Portugal, Reino Unido e Áustria, tem novos países na mira e quer adicionar a Holanda, Bélgica e Suíça à sua lista de mercados ainda este ano.