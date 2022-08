Otovo lança-se em Portugal com subscrição mensal de energia solar

Depois de anunciar a entrada no mercado português em maio, a operação da Otovo no país arrancou oficialmente esta quarta-feira. O marketplace de origem norueguesa focado em instalações solares e baterias residenciais lança-se no mercado nacional com um serviço de energia solar por subscrição mensal, sem que os consumidores tenham de investir em equipamento.

Quem procura hoje soluções energéticas através de painéis solares tem, na maior parte dos casos, que adquirir equipamentos e aceitar que a energia gerada seja introduzida na rede. Ora, tendo em conta a atual crise energética com os preços numa trajetória crescente, a Otovo chega a Portugal com uma oferta que garante o fornecimento de energia, via painéis fotovoltaicos, enquanto serviço de subscrição.

No fundo, a Otovo permite a um consumidor optar pelo modelo de subscrição mensal, através do qual têm a possibilidade de aceder à energia solar em casa, sem a necessidade de um investimento inicial em equipamento. O custo da instalação é diluído na mensalidade, sendo que a empresa permite a aquisição do sistema em qualquer altura numa data posterior.

A empresa garante ser a primeira do mercado a fazê-lo, de acordo com a sessão de apresentação da filial portuguesa liderada por Manuel Pina.

De acordo com Manuel Pina, os consumidores vão poder, assim, poupar na fatura energética desde o primeiro mês, com a empresa a assumir a garantia sobre o equipamento e a instalação durante toda a duração da subscrição. O objetivo é permitir ao consumidor o aumento do autoconsumo "tanto quanto possível" ao torná-lo menos dependente da energia da rede, "e da volatilidade dos preços da eletricidade".

"Acreditamos que um acesso fácil e economicamente viável ao autoconsumo é a chave para ajudar as famílias a reduzir os seus custos com energia assim como a sua dependência da rede e da volatilidade do mercado", afirmou o diretor-geral da Otovo Portugal, Manuel Pina.

Como funciona o serviço? Aos interessados, basta aceder à plataforma da Otovo e introduzir a morada de residência. Depois, através de um mapa, deverá selecionar e confirmar o telhado do seu edifício para ter acesso a uma primeira oferta e às poupanças estimadas.

Através da plataforma, a Otovo consegue analisar o potencial do telhado sem a necessidade de uma visita a casa. Feita a análise, surgem propostas de preços e instalador para o cliente, com base num processo de licitação automática entre os instaladores disponíveis.

Manuel Pina explicou que a empresa tem tecnologia capaz de "estimar o sistema que melhor se adapta às necessidades" dos consumidores e "rapidamente" sugerir "uma assinatura ou aquisição".

Além do modelo de subscrição mensal, se preferirem, os consumidores podem optar por adquirir o equipamento solar e pagar a instalação na sua totalidade.

No modelo de compra única, a Otovo oferece uma garantia de cinco anos para instalações, acima dos 3 anos exigidos por lei. Já para o modelo de subscrição, a empresa oferece uma garantia total de equipamento e instalação durante toda a duração do contrato, bem como um apoio contínuo para assegurar a máxima satisfação das famílias.

A entrada da Otovo no mercado português também poderá trazer novas oportunidades paras as empresas que instalam painéis fotovoltaicos.

"Para os instaladores queremos ser a forma mais eficiente de gerar mais vendas sem custos de aquisição ou deslocação. Com a Otovo, os instaladores podem concentrar-se naquilo que fazem melhor: a instalação", acrescentou Manuel Pina, que antes de assumir a direção da Otovo Portugal liderava a Uber Portugal.

Quando fecha um serviço com o consumidor, a empresa envia o projeto pronto a executar para os instaladores, trabalhando com eles "e forma contínua para melhorar a sua capacidade de instalação".

A empresa promete que, através da plataforma que desenvolve, os instaladores conseguem poupar tempo e dinheiro em angariação de novos clientes, dimensionamento e orçamento de projetos, assim como em outros custos de marketing.

Portugal é o décimo país a receber a empresa norueguesa, cotada na Euronext Growth com uma capitalização de mercado de cerca de 350 milhões de euros

Criada em 2016, a Otovo está também presente em mercados como a Noruega, Suécia, França, Espanha, Polónia, Itália e Alemanha.

Aquando do anúncio da entrada em Portugal, Andreas Thorsheim, CEO da Otovo, justificava a decisão com o facto de o país estar "na vanguarda da transição energética, com mais de 300 dias de sol por ano, portanto, um dos países da Europa que mais pode beneficiar da energia solar".