Otovo Portugal apresentada no final de agosto

Depois de anunciar a entrada no mercado português em maio, a Otovo Portugal será oficialmente lançada e apresentada a 31 de agosto. A liderança operação portuguesa da Otovo foi entregue a Manuel Pina, ex-diretor-geral da Uber Portugal.

Relacionados Norueguesa Otovo chega a Portugal para acelerar transição energética

Num convite enviado à redação, a Otovo promete revelar nessa altura "os planos para Portugal e todas as novidades que traz para o mercado de energia solar e baterias", numa apresentação que estará a "cargo de Manuel Pina, general manager da Otovo.

A Otovo apresenta-se como um marketplace de origem dinamarquesa focado em instalações solares e baterias residenciais. Criada em 2016, a Otovo está também presente em mercados como a Noruega, Suécia, França, Espanha, Polónia, Itália e Alemanha.

Aquando do anúncio da entrada em Portugal, Andreas Thorsheim, CEO da Otovo, justificava a decisão com o facto de o país estar "na vanguarda da transição energética, com mais de 300 dias de sol por ano, portanto, um dos países da Europa que mais pode beneficiar da energia solar".