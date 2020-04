OutSystems adapta formações da Low-Code School ao formato digital

O unicórnio português OutSystems adaptou as formações da Low-Code School, projeto de duas semanas que quer formar programadores de linguagens tradicionais em profissionais na área da tecnologia de desenvolvimento rápido OutSystems.

Devido à pandemia e consequentes restrições sociais, a empresa adaptou as formações para um formato online, disponibilizando formações gratuitas. Assim, ao longo de duas semanas e em horário pós-laboral, no final da formação os participantes têm acesso ao exame de certificação nesta tecnologia.

A OutSystems vai disponibilizar duas edições neste formato, uma em maio e outra em junho. No total, a empresa liderada por Paulo Rosado pretende formar 40 programadores. A primeira edição estará destinada apenas aos residentes em Portugal, decorrendo de 25 de maio a 5 de junho. Já a edição de junho, marcada para 15 a 26 de junho estará destinada aos residentes no Reino Unido e Irlanda.

As inscrições já estão abertas, estando disponíveis no site da OutSystems. É pedido aos candidatos que indiquem quais as linguagens de programação que usam, quanto tempo de experiência têm na área da programação ou ainda o nível de domínio do inglês.

“Acreditamos que, para um programador, aprender OutSystems é uma aposta segura, tendo em conta as centenas de postos de trabalho que existem por preencher. É por isso que nos últimos meses já realizámos nove edições em Lisboa, Braga, Porto, Castelo Branco, Londres e Utrecht”, explica Gonçalo Gaiolas, vice- presidente de produto, através de comunicado. “Com estas sessões já formamos mais de 200 programadores e, até ao final do ano, os nossos parceiros e clientes irão criar mais de 5.000 vagas para programadores OutSystems, 500 das quais em Portugal”, especifica Gonçalo Gaiolas.