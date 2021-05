Paços de Ferreira "cede" Capital do Móvel a Lisboa

Está prevista a presença de 50 empresas oriundas de Paços de Ferreira, Paredes, Braga, Setúbal e Anadia. © Octavio Passos/Global Imagens

Pela primeira vez, a Capital do Móvel vai descer a Lisboa. A 55.ª edição do maior certame de mobiliário e decoração português, uma organização da Associação Empresarial de Paços de Ferreira (AEPF), vai ter lugar na capital do País, um objetivo há muito acalentado e que agora se irá concretizar, nas instalações do Pavilhão Carlos Lopes, entre 26 e 30 de maio.

"A sua casa portuguesa", numa invocação à canção de Amália Rodrigues, dá o mote à feira, lembrando que é o mobiliário português que predomina nas residências nacionais. O evento ocorre numa altura em que o setor - que gerou um volume de negócios próximo dos dois mil milhões de euros em 2019, 90% do qual obtido nos mercados externos - viu a atividade ser seriamente afetada pela crise sanitária.

Sem baixar os braços, a AEPF não deixou de promover a atividade, que tem em Paços de Ferreira o seu epicentro - quase 50% das seis mil empresas do setor estão instaladas neste concelho nortenho. Será a segunda Capital do Móvel que a associação organiza em tempos de pandemia e, apesar do esforço acrescido para a sua realização em Lisboa, os promotores acreditam que "o retorno será compensatório", principalmente para as empresas que "têm a possibilidade de chegar a novos clientes e parceiros de negócios", diz Samuel Santiago, presidente da AEPF.

Segundo o responsável associativo, o Pavilhão Carlos Lopes permite receber 500 pessoas em simultâneo e, para garantir a segurança dos visitantes, expositores e staff, os corredores serão mais largos, haverá marcação dos caminhos de circulação, serão colocados dispositivos de desinfeção das mãos em todos os acessos e stands, feita a medição da temperatura a todos os participantes à entrada do recinto e uma contínua limpeza e desinfeção do local.

Modernas e tradicionais

Nesta 55.ª edição, está prevista a presença de 50 empresas oriundas de Paços de Ferreira, Paredes, Braga, Setúbal e Anadia, com algumas a contar dois a três anos de atividade, um sinal de dinamismo num setor ancestral. Como sublinha Samuel Santiago, a indústria portuguesa do mobiliário tem captado "novos projetos que vêm dar ainda mais impulso a um segmento de mercado que, nos últimos anos, tem visto a procura aumentar".

No Pavilhão Carlos Lopes, os visitantes poderão "contar com uma grande variedade de produtos para toda a casa, desde modelos com um traço mais tradicional, a peças com linhas mais modernas e ainda produtos que apostam na inovação tecnológica".

Embora este ano a bandeira de Capital do Móvel seja hasteada em Lisboa, depois de em 2020 ter passado também numa iniciativa inédita pelo Porto, é Paços de Ferreira que ao longo do ano alimenta esse estandarte. Segundo o presidente da AEPF, o mobiliário "é um dos setores com maior peso no tecido empresarial" do concelho, contabilizando-se quase três mil empresas desta fileira, que empregam perto de seis mil pessoas.

Esta indústria, marcadamente exportadora - França, Espanha, Reino Unido e Alemanha são os principais mercados - teve em 2019 o seu ano melhor ano de sempre, mas os múltiplos constrangimentos que a pandemia trouxe à economia também se fizeram sentir no setor. As vendas para o exterior caíram 14% no ano passado, para 1580 milhões de euros.

Para este ano, Samuel Santiago prefere não apontar estimativas: "Os tempos que vivemos são de incerteza e fazer previsões tornou-se um risco, uma vez que os avanços e recuos não dependem só das empresas, mas de cada um de nós". A AEPF representa cerca de 400 empresas de várias atividades e, destas, 65% são da indústria do mobiliário.