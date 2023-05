Padel Nuestro abre no Freeport

Padel Nuestro © DR

A primeira loja outlet, completamente dedicada ao padel, acaba de abrir no Freeport Lisboa Fashion Outlet. A Padel Nuestro, que já conta com mais de 45 espaços a nível global, tem agora uma loja com 200 metros quadrados naquele centro comercial de Alcochete.

Para além de todo o material necessário à prática desta modalidade desportiva (roupa, calçado, bolas, raquetes e mochilas) a nova loja conta ainda com uma test zone, onde os clientes podem experimentar raquetes e bolas.

Segundo dados da All United Sports, em Portugal são cerca de 200 mil as pessoas que praticam padel, distribuídas pelos 960 campos existentes no nosso país. A nível mundial - e tendo como base as vendas de raquetes - estima-se que 12 milhões de pessoas pratiquem este deporto.

Para Conceição Monteiro, diretora de Leasing da Via Outlets em Portugal (que detém o Freeport) esta nova abertura representa a resposta ao aumento da procura por materiais ligados à prática do padel. "Esta é uma resposta direta às tendências atuais e ao crescente gosto pelo desporto que se tem verificado no nosso país. Acreditamos que esta oferta complementa o nosso portefólio e a experiência que queremos proporcionar aos nossos convidados."

A Via Outlets afirma que a aposta numa oferta variada e de qualidade com lojas cada vez mais convidativas e modernas tem como objetivo criar uma experiência completa e agradável a quem visita o Freeport Lisboa Fashion Outlet.