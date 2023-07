Pagamentos com MBWay quase duplicam nos Santos Populares

Lisboa, 18/05/2022 - Reportagem sobre o regresso das festas de Lisboa e dos Santos Populares. Alfama (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

As compras efetuadas com MBWay nas noites dos Santos Populares quase duplicaram (96%) em relação ao ano passado, ao passo que os levatamentos e os pagamentos conheceram subidas respetivas de 22% e 36%, divulgou esta quarta-feira a SIBS. Já o número global de operações realizadas na rede Multibanco aumentou 34% em termos homólogos, tendo em conta os principais concelhos onde a tradição foi celebrada e o período entre as 20h e as 6h.

Segundo a empresa, as noites de São João (23 e 24 de junho) proporcionaram o maior crescimento das operações, com os pagamentos através de MBWay a dispararem 131%, os levantamentos a aumentarem 23%, com um valor médio de 44 euros, e os pagamentos a crescerem 63%, com um valor médio de 24 euros. "Relativamente aos visitantes de outras zonas do país, o pódio foi composto por Lisboa (37%), Aveiro (10%) e Coimbra (9%)", pode ler-se.

No Santo António (12 e 13 de junho), a maior parte dos visitantes de outras zonas do país vieram do Porto (18%), Leiria e Santarém (11%) e Faro (11%). Nesta noite, os pagamentos com MBWay duplicaram relativamente ao mesmo período de 2022, enquanto o número de levantamentos subiram 24%, com um valor médio de 45 euros, e os pagamentos cresceram 30%, com um valor médio de 25 euros.

Por último, nas noites de São Pedro (28 e 29 de junho), os pagamentos através do MBWay voltaram a registar o maior crescimento comparativamente com as restantes operações analisadas, ao avançarem 79% em relação ao período homólogo. Já o número de levantamentos subiram 9%, com um valor médio de 53 euros, e os pagamentos aumentaram 25%, com um valor médio de 28 euros. A maior parte dos visitantes de outras zonas do país chegaram de Lisboa (33%), seguindo-se Setúbal (12%) e Beja (11%).