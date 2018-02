Pagar fatura do telefone com atraso dá multa até cinco euros

Pagar uma fatura com atraso à Vodafone ou NOS obriga ao pagamento de uma multa de 1,5 euros. Mas no caso da Meo o valor ascende a 5 euros, alerta a Deco, em declarações ao Correio da Manhã.

A Associação para Defesa do Consumidor assume que os valores praticados nem sempre são proporcionais ao preço do pacote e admite que, sem uma revisão desta prática, a “proporcionalidade” a que a lei obriga fica colocada em causa.

A Lei determina que as operadoras de telecomunicações possam cobrar uma multa pelo atraso no pagamento das devidas faturas, desde que o cliente seja devidamente avisado. No entanto, alerta Ana Sofia Ferreira, da Deco, lembra que o legislador pede proporcionalidade entre o valor dos pacotes e o preço das coimas, o que no caso de tarifários de 9 euros, por exemplo, não acontece.

A Associação admite “outro tipo de intervenção” se nada for feito em relação a estas tabelas.