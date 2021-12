Pai Natal Solidário dos CTT já tem 70% das cartas apadrinhadas

O Pai Natal Solidário dos CTT existe desde 2009 e já entregou 14 mil presentes a crianças carenciadas © Direitos Reservados

Dinheiro Vivo 15 Dezembro, 2021 • 13:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A campanha do Pai Natal Solidário já tem 70% das cartas apadrinhadas e os CTT, responsáveis pela iniciativa, esperam que, até ao Natal, "e graças à generosidade de todos os portugueses", estas crianças recebam os presentes que pediram, tornando o seu Natal mais mágico. A empresa garante que a campanha "está a ser um sucesso" e as cartas são rapidamente reservadas.

Os CTT pediram, este ano, a cerca de 2 000 crianças de mais de meia centena de instituições de solidariedade social quec escrevessem as suas cartas ao Pai Natal. São crianças até aos 12 anos e as suas cartas estão disponíveis em www.painatalsolidario.pt até dia 6 de janeiro de 2022, para que os portugueses as apadrinhem. O que podem fazer entrando no site da iniciativa Pai Natal Solidário e escolher a carta que pretendem apadrinha, indicando o nome e o e-mail para fazer a reserva e guardando o número da carta em causa.

Depois, é só levar o respetivo presente a qualquer Loja CTT, no prazo de três dias, com o número da carta que reservou. O presente deve ser novo e não deve estar embrulhado, uma vez que os CTT oferecem a embalagem e o envio.

"Por razões de proteção das crianças, todos os dados pessoais, quer dos padrinhos, quer das crianças das instituições, só serão conhecidos pelos CTT, garantindo assim a confidencialidade da informação e todo o processo de entrega dos presentes", sublinha a empresa em comunicado.

Desde 2009, e através desta iniciativa, os CTT, com a ajuda dos portugueses, já entregaram cerca de 14 000 presentes a crianças carenciadas.