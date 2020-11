Palavra de ministro: Todas as obras do Ferrovia 2020 estarão no terreno até final de março

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, durante a sua audição (conjunta com a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação) na Comissão de Orçamento e Finanças, na Assembleia da República, em Lisboa, 04 de novembro de 2020. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA © LUSA

Pedro Nuno Santos conta que até ao final de março estejam no terreno todas as obras ao abrigo do programa de investimentos Ferrovia 2020. A garantia foi dada esta quarta-feira pelo ministro das Infraestruturas e da Habitação durante a audição na especialidade relativa ao Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

Em resposta à deputada do BE Isabel Pires, o ministro indicou que já estão "em obra ou em contratação para obra" 75% deste programa. "Até ao primeiro trimestre do próximo ano teremos todas as obras no terreno", acrescentou Pedro Nuno Santos.

Embora só estejam concluídas 8% das obras previstas no Ferrovia 2020, o governante mantém o compromisso de concluir todas as intervenções até ao final de 2023 - "não estamos a ter novos atrasos". Até porque cada obra que for concluída para lá dessa data vai perder financiamento comunitário.

Em 2021, o Governo conta investir 384 milhões de euros em trabalhos relativos ao Ferrovia 2020, segundo a proposta do OE2021.

Na mesma resposta, Pedro Nuno Santos confirmou que o comboio vai voltar a circular diretamente entre Covilhã e a Guarda "até ao final deste ano", após praticamente mais de uma década de hiato.

Pedro Nuno Santos adiantou ainda, em resposta à deputada do PEV Mariana Silva, que a nova linha ferroviária entre Évora e o Caia também vai permitir a realização de serviço de passageiros, além das mercadorias.