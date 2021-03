Pandemia provoca queda de 35,9% nos lucros da NOS para 92 milhões

Miguel Almeida, CEO NOS © Nuno Pinto Fernandes / Global Imagens

A pandemia atirou os lucros da NOS para 92 milhões de euros o ano passado, uma descida de 35,9% em relação a 2019, ano em que a operadora registava lucros de 143,5 milhões. A NOS registou 1,367 mil milhões de receitas consolidadas (-6,2%), com as receitas de telecomunicações a recuar 2,6%, para 1,345 mil milhões de euros, refletindo ainda o impacto da que quebra de turismo e das receitas de roaming com a entrada de visitantes. A companhia NOS fechou o ano com 9,964 milhões de serviços, dos quais 276 mil são novos serviços, um crescimento de 2,9% face ao ano anterior.

"O ano de 2020 foi particularmente desafiante para a NOS, para os nossos clientes e para a população em geral. As comunicações eletrónicas e a conetividade revelaram-se ainda mais centrais e importantes na vida dos portugueses, e a resiliência das redes e o modelo de negócio da NOS responderam plenamente aos desafios, evidenciando-se e sublinhando a importância da NOS no dia-a-dia das famílias, das empresas e das instituições", diz Miguel Almeida, CEO da NOS, citado em comunicado enviado às redações.

"Apesar do contexto económico adverso, a NOS continuou a investir centenas de milhões de euros no desenvolvimento e atualização das suas redes e plataformas, inovando nos produtos e serviços, de forma a melhorar ainda mais a experiência do cliente", diz ainda o gestor.

O ano passado a companhia continuou a investir na suas infraestruturas de rede, com a cobertura de rede fixa a atingir, no final de ano passado, 4,807 milhões de casas, mais 194 mil lares do que no final do ano anterior. A empresa aumentou ainda em 25% a sua capacidade móvel para "fazer face ao aumento da procura", tendo ainda investido na expansão e modernização da rede 4G, e a preparou para o 5G. Neste campo, investiu na cobertura de Matosinhos, tornando-a a primeira cidade 5G em Portugal.

Tudo somado, o Capex Total do grupo, excluindo os contratos de leasing, aumentou 2,8% para 384,9 milhões o ano passado, dos quais 115,4 milhões só no último trimestre do ano, uma subida de 15,7% face a igual período de 2019.

No final do ano passado, o EBITDA consolidado da NOS situava-se nos 603,2 milhões (-5,7%), com a margem EBITDA a melhor 0,2 pontos percentuais para 44,1%.

A companhia fechou o ano com 802 milhões de euros de dívida financeira líquida, menos 26,7% do que no final de dezembro de 2019, representando 1,5x o EBITDA Após Leasings, "um rácio conservador face às congéneres do setor".

"A redução acentuada da dívida financeira líquida relaciona-se com o recebimento do pagamento proveniente da alienação da NOS Towering no final do terceiro trimestre de 2020", justifica a operadora. Em abril, a operadora vendeu 2000 torres e rooftops da NOS Towering à Cellnex por 550 milhões de euros, tendo recebido no imediato 375 milhões.

Clientes aumentam

A companhia registou um crescimento ao nível de clientes e serviços, tendo fechado o ano passado com 9,964 milhões de serviços, dos quais 276 mil novos serviços, uma subida de 2,9% face ao ano anterior.

No móvel registaram-se mais 187 mil serviços face ao período homólogo, para 5037,7 milhões de subscritores, uma subida de 3,8%. Na televisão por subscrição registou-se um crescimento 1,1% para 1,657 milhões de clientes.

"O número de serviços de banda larga fixa chegou aos 1,458 milhões, comparativamente com os 1,414 milhões registados em 2019, enquanto o número de serviços de voz fixa alcançou os 1,774 milhões, em comparação com os 1,749 milhões no final de dezembro de 2019", refere a NOS.

O número de clientes convergentes e integrados atingiu 61,7% da base de clientes de rede fixa, o equivalente a 977 mil clientes.

A receita média por cliente residencial fixou nos 43,4 euros, um recuo de 2,8%. Um ano antes a NOS obtinha uma média de 44,8 euros por cliente residencial.

Empresariais sobe serviços

O número de serviços empresariais atingiu no final do ano passado, 1,568 milhões, o que compara com 1,491 milhões registados em 2019. "Nos serviços empresariais, além de comunicações, a NOS tem vindo a apresentar um conjunto de soluções de IT, contando com parceiros estratégicos, nomeadamente na área de cloud híbrida, como a Google, AWS e Azure. A NOS tem continuado a conquistar clientes relevantes no segmento corporate, tanto no setor público como no setor privado", justifica a companhia.

Cinemas: receitas recuam 54,7%

Na área de cinemas, a companhia viu a pandemia fechar as salas desde 16 de março, tendo reaberto a 2 de julho. "A retoma da exibição cinematográfica, como se estimava, foi lenta, uma vez que os grandes lançamentos foram adiados para este ano. Em 2020, a receita média por bilhete situou-se nos 5,3 euros, com o número de bilhetes vendidos a atingir 2,3 milhões, valor que compara com 9,3 milhões vendidos um ano antes", informa.

No ano, as receitas recuam 54,7%, para 53,8 milhões de euros.