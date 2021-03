Pandemia empurra Mota-Engil para prejuízos de 20 milhões em 2020

Gonçalo Moura Martins, CEO da Mota-Engil, e António Mota, chairman do grupo © Lusa

O grupo Mota-Engil registou um prejuízo de 20 milhões de euros no ano passado, resultado justificado pelos efeitos negativos da pandemia do novo coronavírus na atividade. A construtora justifica esta performance negativa por provisões feitas de 39 milhões, das quais 30 milhões diretamente relacionadas com a crise sanitária. Em 2019, tinha gerado lucros de 27 milhões.

A pandemia impactou negativamente o volume de negócios que caiu 17% em 2020 face ao exercício anterior, totalizando 2.429 milhões de euros. Em comunicado divulgado esta quarta-feira, a Mota-Engil salienta que este indicador foi penalizado pelo contexto pandémico, sobretudo nos mercados emergentes.

O EBITDA gerado atingiu os 380 milhões, uma quebra de 9%. O resultado operacional apresentou um decréscimo de 23% para 144 milhões.

A dívida líquida teve um incremento de 30 milhões, totalizando em dezembro de 2020 um valor de 1.243 milhões de euros. No ano passado, o investimento fixou-se nos 197 milhões, a maioria aplicada em contratos de médio e longo prazo nos segmentos de ambiente e mineração.

Em sentido positivo, a Mota-Engil fechou 2020 com um volume de encomendas de 6.052 milhões de euros, "valor recorde na história do grupo", diz no comunicado.