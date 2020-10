Pandemia faz disparar queixas durante as férias. Pedidos de reembolso sobem 342%

Num ano atípico de férias, as queixas dos consumidores visando agências de viagens, hotelaria ou companhias disparam. Ao Portal da Queixa chegaram, entre 1 de junho e 28 de setembro, um total de 2.457 reclamações, quando há um ano esse número tinha atingido os 1500. Uma subida de 64%. “O principal motivo de reclamação apresentado foi o pedido de reembolso (1.167 queixas), um aumento de 342% face ao mesmo período de 2019, onde foram registadas apenas 264 reclamações pelo mesmo motivo”, diz a rede social de consumidores.

O maior volume de queixas é dirigido às Agências e Sites para Reservas de Viagens que, com 1.189 reclamações representam 48% das queixas dos consumidores; seguem-se as companhias aéreas com 888 reclamações (36%) e com as estadias com 380 reclamações (16%) relacionam-se com as Estadias.

No caso das Agências e Sites para Reservas de Viagens, os principais motivos de reclamação reportados foram pedidos de reembolso (49%), e falta de apoio (14%).

As marcas eDreams (363), Rumbo (276) e Logitravel (135) lideram no volume de reclamações recebidas, mas no que se refere ao maior crescimento do número de queixas face a 2019, destaca-se a Rumbo que viu disparar as reclamações em 1433%. “Relativamente ao Índice de Satisfação, a empresa com melhor performance na interação com o consumidor é a Logitravel (62 em 100)”, refere o Portal da Queixa.

Os pedidos de reembolso (50%) e os atrasos (9%) são os principais motivos das reclamações nas companhias aéreas, com

a TAP (318), a Ryanair (278) e a Easyjet (111) a liderar as transportadoras mais reclamadas. “As três companhias mais reclamadas revelam um Índice de Satisfação muito baixo, situado entre os 8 e os 13 (em 100)”, alerta o Portal da Queixa.

Na subcategoria Estadias – que agrega clubes de férias, guias e passeios turísticos, hotéis e cadeias hoteleiras, motéis, pousadas e turismo rural e ainda sites de reservas de alojamento -, os principais motivos de reclamação reportados pelos consumidores foram pedidos de reembolso (38%), burlas (12%) e más condições (8%).

O Booking, com 130 reclamações recebidas entre 1 de junho e 28 de setembro de 2020, lidera, tendo registado um aumento de 59% face a 2019. Segue-se a Airbnb (35 reclamações), que, por outro lado, ocupa o primeiro lugar quando analisado o critério Índice de Satisfação (72.4 em 100).