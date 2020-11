Pandemia leva a aumento de insolvências

Pavimento de calçada portuguesa em frente à Câmara Municipal de Cascais. (António Pedro Santos / Global Imagens) © António Pedro Santos / Global Imagens

Um dos efeitos da crise é que as insolvências estão a crescer em 2020. Os dados da Iberinform indicam que as insolvências aumentaram 5,7% nos primeiros dez meses de 2020, face ao período homólogo de 2019. Ainda assim, o valor acumulado está abaixo do que aconteceu em 2018 (-15,9%) e 2017 (-11,4%).

Olhando apenas para outubro, o mês terminou com menos 72 insolvências que o mesmo período de 2019, menos 153 que em outubro de 2018 e menos 91 que em 2017. A consultora admite que para estes números registados neste ano pode estar a contribuir as medidas de apoio às empresas, lançadas pelo governo, que "podem estar a mitigar o real impacto da situação de pandemia na atividade das empresas nacionais, impedindo, até ao momento, um aumento mais acentuado das insolvências".

Lisboa e Porto são os distritos com valores de insolvências mais elevados, com 881 e 1.108 insolvências respetivamente. Comparando com o mesmo período de 2019, há um aumento de 7,8% em Lisboa e de 11,2% no Porto. Por outro lado, os três distritos com maiores aumentos são: Castelo Branco, Vila Real e Faro.

Os números desta consultora apontam ainda que, olhando por área de atividade, as telecomunicações, hotelaria e restauração e outros serviços são as que registam aumentos nas insolvências.

Menos empresas a nascer

Um outro efeito da pandemia é que nascem menos empresas. A constituição de novas firmas entre janeiro e outubro caiu 25,7% face ao mesmo período de 2019. Foram constituídas 31.440 novas empresas nos primeiros dez meses, menos 10.858 que no ano passado. No mês outubro surgiram 3.273 empresas novas, contra 4.219 em 2019 (-22,4%).

Lisboa e Porto foram, apesar de em níveis inferiores ao passado, os distritos onde nasceram mais empresas: 9.873 em Lisboa (-30,4%) e 5.599 no Porto (-27,4%).