Pandemia leva Mercadona a adiar abertura em Paços de Ferreira

A Mercadona vai adiar a abertura do supermercado em Paços de Ferreira, previsto para 30 de outubro, para 5 de novembro. Paços de Ferreira é um dos três concelhos, juntamente com Felgueiras e Lousada que, desde sexta-feira estão com medidas adicionais de restrição. O super de Paços de Ferreira o 17º dos super da cadeia a abrir em 2020.

"Perante a atual situação, informamos que vamos proceder ao adiamento da abertura do supermercado de Paços de Ferreira para o dia 5 de novembro", informa a cadeia de supermercados espanhola. "A Mercadona está a concentrar todos os seus esforços em proteger a saúde e segurança dos seus colaboradores e clientes."

É a segunda vez que a Mercadona decide adiar a inauguração de uma das lojas este ano por causa do aumento de casos de infeção de covid-19. Em março, com a declaração do Estado de Emergência no país, o retalhista alimentar optou por adiar abertura em Aveiro.

Desde sexta-feira que os concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira, no distrito do Porto, têm o dever de permanência no domicílio, a proibição de quaisquer eventos com mais de cinco pessoas, bem como a obrigatoriedade de os estabelecimentos encerrarem às 22:00 e o teletrabalho ser obrigatório para todas as funções que o permitam. Situação declarada em Conselho de Ministros devido ao aumento de casos nos concelhos.

O supermercado em Paços de Ferreira está localizado na Rua de Ponte Real e a abertura estava prevista para dia 30 de outubro. É o 17º super da Mercadona a abrir no país. "Este supermercado responde ao Modelo de Loja Eficiente que a empresa está a implementar em toda a sua cadeia, incluindo o Pronto a Comer, secção de refeições já preparadas. Esta loja criará cerca de 60 novos empregos", diz a Mercadona.

Além de Paços de Ferreira, a empresa pretende abrir até ao final do ano em três novas localizações: em Campanhã (Porto), Águeda (Aveiro) e em Viana do Castelo, a primeira neste distrito, concluindo o plano de expansão de mais 10 lojas previsto para 2020, elevando para 20 o número de supermercados da cadeia em Portugal.

Aberturas no âmbito do plano de expansão da companhia em Portugal - o seu primeiro mercado de internacionalização - englobadas num plano de investimento previsto para este ano de 140 milhões de euros, a somar aos 220 milhões já investidos no mercado nacional desde 2016, ano do anúncio da entrada no país. Totalizando, 360 milhões.