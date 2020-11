Pandemia parou mais de 1600 entidades de transporte de passageiros

Condutor de veículo TVDE através de diferentes plataformas, como Uber, Bolt e Kapten. © Igor Martins / Global Imagens

Entre março e setembro, mais de 1600 pessoas singulares ou coletivas com o CAE de atividade de transporte de passageiros em automóvel ligeiro suspenderam atividade. O número é avançado pelo Eco, com dados cedidos pela AT.

O jornal online refere que nos seis meses entre março e setembro, 477 empresas com o CAE referente ao negócio de "Uber" e táxi entraram em liquidação e cessaram em IVA, para desta forma não precisarem de apresentar as declarações periódicas, ou suspenderam a atividade para retoma mais tarde.

Feitas as contas, este número é cinco vezes mais elevado do que as 88 registadas no período homólogo de 2019.

Foram também registadas outras 1.148 entidades singulares e coletivas que já foram dissolvidas e liquidadas.