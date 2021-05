Panidor. "O ultracongelado é o novo fresco. Vai ser futuro do pão"

Há quem tenha descoberto os seus dotes de padeiro ou pasteleiro durante os meses de confinamento, mas para aqueles que querem apenas ter um pão ou croissant quentinho a sair do forno lá de casa - sem o trabalho de pesar ingredientes, misturar ou amassar - daqui a um mês poderá encontrar uma solução no supermercado. A Panidor vai começar a vender pão e pastelaria ultracongelada. A decisão surge depois de um ano em que a covid fez disparar em 17,6% a venda de congelados.

"Queremos aproveitar a oportunidade que a pandemia nos trouxe, a mudança de hábitos de consumo, e colocar os produtos Panidor, com o nosso próprio branding, e oferecer uma forma prática de os consumir", adianta a administradora, Marta Casimiro. "O ultracongelado é o novo fresco. Vai ser o futuro do pão", garante a gestora da empresa de Leiria que depois de fechar 2020 com receitas de 35 milhões (-6%), conta crescer 20% neste ano.

Com mais de 10% do seu negócio com origem na hotelaria, a quebra do turismo imposta pela pandemia acabou por afetar os resultados da Panidor. E nem a corrida aos supermercados resolveu, apesar de a empresa ser a fornecedora de pão de quase todas as cadeias de retalho alimentar em Portugal. "Estou no segmento do pão quente, que decresceu vendas com a menor frequência de idas às compras. O que subiu foi a procura do pão de forma embalado, de validade prolongada", diz Marta Casimiro. A recuperação de vendas neste canal foi só a partir de maio.

Acabaram por fechar com uma quebra de 6% das receitas, para 35 milhões de euros, muito à conta de inovação, de entrada em novos negócios - como vendas online e abertura de lojas - e exportação, que ganhou cinco pontos percentuais de peso, dos 18% para os 23%, nas receitas, com a entrada da Panidor em mercados como Dubai, Austrália, Singapura ou Coreia do Sul. "O pastel de nata é o nosso carro-chefe e a seguir vão outros produtos", diz. Há clientes internacionais - já estão em 26 países - para os quais seguem até 40 referências.

Neste ano o objetivo é globalmente crescer 20%, também com a ajuda dos envios internacionais. "Tivemos um novo confinamento, que não representou grande perda para nós. Neste momento, com o aumento da exportação e a grande dinâmica das grandes superfícies, estamos com níveis já um pouco acima dos valores pré-pandemia."

Vendas online e lojas

As vendas online foram uma das áreas em que a empresa entrou no ano passado. "Tivemos vendas muito surpreendentes e o objetivo é continuar", diz, mas com contornos diferentes. "Tínhamos clientes muito desesperados e achámos que podíamos fazer vendas online e ao mesmo tempo ajudar as pastelarias e restaurantes encerrados. Criámos 120 pontos de recolha em todo o país. Foi muito bom na altura, ajudámos os clientes - parte da venda era para eles - mas o futuro da venda online é a entrega em casa. É nisso que estamos a trabalhar." A entrega será assegurada por empresas de transporte de congelados.

Em pausa está o crescimento da rede de lojas Panidor - com pão, carne, pastelaria doce e salgada ultracongelada, entre outros produtos - que depois da primeira abertura na fábrica de Leiria, em 2019, se expandiu em mais 18. "Durante a pandemia, percebemos que a loja de fábrica estava a faturar dez vezes mais. Tínhamos filas de carro à porta. Hoje temos 19", diz. "Vamos mudar o conceito de loja - não pode ser só pão e carne - e vamos continuar a aumentar."

Neste ano, a aposta é na venda ao consumidor final, com a marca Panidor. "Nos pães serão os mais correntes; na pastelaria serão croissants simples, de chocolate... Produtos que, no nosso negócio, estão testados e a ter uma ótima performance."

Marta Casimiro acredita no potencial da nova oferta. "Uma vez experimentando este tipo de produto - é cozido a 70%, ultracongelado, com a restante cozedura a ser finalizada em casa -, o consumidor vai voltar a comprar. Não é uma aposta em falso. Nos últimos meses tem vindo a crescer a apetência por pão e pastelaria ultracongelados. É apenas pelo conforto."