Parafarmácia online espanhola inicia expansão europeia em Portugal

A Mifarma vai investir três milhões de euros na construção de um novo armazém de 25 mil metros quadrados que sustentará o seu crescimento em Espanha e a sua expansão para Portugal, França, Reino Unido e Itália, escreve o Cinco Días. A parafarmácia online espanhola pretende iniciar as obras entre o final deste ano e o início de 2020.

A loja online da Mifarma, assente num investimento de meio milhão de euros, recebe 1,9 milhões de visitas únicas por mês e responde a quatro mil pedidos diários. Nos seus planos, a parafarmácia online pretende investir mais 200 mil euros em versões web para Portugal, França, Reino Unido e Itália. Para já só a plataforma portuguesa, lançada em junho, se encontra operacional.

Desde 2010, a empresa espanhola tem vindo a ocupar um armazém próprio de três mil metros quadrados em Tarazona de la Mancha, em Albacete. Mas há dois meses, face ao crescimento das vendas, mudou-se para outro maior, na zona industrial de Camporroso, em Chinchilla, onde se irá manter em regime de aluguer até que possa mudar-se para o novo armazém.

À frente da Mifarma está o casal de empreendedores Reme Navarro, farmacêutica, e Javier de la rosa, informático. A farmacêutica concilia o negócio com o seu trabalho na farmácia dos pais, em Tarazona de la Mancha.

A ideia de criar uma parafarmácia online surgiu durante um dia de trabalho. Nesse mesmo dia registaram a marca e criaram a primeira versão da página web.

As leis comunitárias só permitem a venda online de medicamentos que não estão sujeitos a receita médica. Mas como são muito poucos e podem ser obtidos em qualquer farmácia, o casal empreendedor optou por não competir com seus colegas e se concentrar em produtos de parafarmácia: champôs, chupetas, copos, vitaminas, produtos ortopédicos, entre outros.

“A nossa vantagem sobre as farmácias tradicionais é a variedade. Temos mais de 50 mil produtos que compramos diretamente a fabricantes ou distribuidores oficiais, o que nos permite ajustar o preço, embora a margem seja pequena”, explica Reme Navarro.

Apesar de no primeiro ano não terem chegado aos 100 mil euros de faturação, no ano seguinte aproximaram-se de um milhão. Desde então, o negócio tem crescido. Em 2018, as vendas cresceram de 20,47 milhões para 31,3 milhões de euros. Este ano, a Mifarma espera atingir vendas de 48 milhões graças à ampliação do seu catálogo de produtos e à entrada em novos mercados.