Parceiros suecos da Galp admitem refinaria de lítio mesmo sem apoios

Assinatura do contrato entre a Galp e a Northvolt. Paolo Cerruti - Northvolt e Andy Brown - Galp. © Leonardo Negrão / Global Imagens

Dinheiro Vivo 28 Fevereiro, 2022 • 08:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A empresa sueca Norhvolt, parceira da Galp no projeto da refinaria de lítio, admite que a iniciativa possa arrancar mesmo sem o apoio do Plano de Recuperação e Resiliência. Juntas no consórcio Aurora Lith, as duas companhias têm uma das 64 candidaturas pré-selecionadas ao abrigo das agendas mobilizadoras para a inovação empresarial, com cerca de 930 milhões de euros de ajuda.

"Tendo em conta a dimensão do projecto, é claro que possíveis apoios que possamos ter são muito relevantes para o seu desenvolvimento, mas não chegaria ao ponto de dizer que são necessários para avançarmos", refere a administradora da Northvolt com o pelouro das matérias-primas, Maria Åstrand, em declarações à edição desta segunda-feira do jornal Público.

A responsável adianta ainda que restam apenas "duas ou três localizações" para a localização da unidade de processamento químico de um mineral de lítio, espodumena, necessário para produção do hidróxido de lítio utilizado nas células das baterias instaladas em automóveis elétricos.

O investimento previsto para a refinaria de lítio é de cerca de 700 milhões de euros. Na apresentação do projeto, o presidente executivo da Galp, Andy Brown, referiu que o apoio do PRR seria determinante para o sucesso do projeto.