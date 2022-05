Parceria entre NOS e THU cria laboratório sensorial e comportamental 5G em Lisboa

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A NOS e o Trojan Horse was a Unicorn (THU) anunciaram esta quinta-feira uma parceria que vai levar à criação de um laboratório sensorial e comportamental 5G em Lisboa, estando também previsto um "roadshow em várias universidades" portuguesas.

"O espaço, que se vai dedicar à inovação e experimentação, estará equipado com a mais avançada infraestrutura de comunicações 5G da NOS para apoiar a missão do laboratório em alavancar as indústrias criativas em Portugal", referem, em comunicado.

No total, "serão quatro pisos dedicados a diferentes programas, nomeadamente o desenvolvimento de um 'Food Lab', uma zona de investigação e pesquisa, espaço de trabalho e colaboração e experiências multissensoriais, de restauração e conceitos de 'hosting'".

A NOS e o THU, sublinham, "uniram-se para impulsionar a indústria de entretenimento digital em Portugal e apoiar o talento nacional", referem, em comunicado.

"A colaboração inclui o lançamento do THU Golden Ticket by NOS, um desafio que dá voz a artistas e causas, procurando as respostas para um futuro que une sustentabilidade, tecnologia e inovação, e a criação do THU Lab -- Human Behavior Center powered by NOS", o laboratório sensorial e comportamental.

Está também previsto "um 'roadshow' em várias universidades portuguesas, com palestras sobre a visão criativa e a arte como ferramentas para o futuro".

Esta iniciativa com o THU "é uma oportunidade para representar visões de um futuro, através da criatividade, no cruzamento entre a arte e a tecnologia, tendo em vista um mundo mais sustentável e inclusivo", salienta João Ricardo Moreira, administrador da NOS Comunicações, citado em comunicado.

"Esta união resultou de um longo trabalho para que o país reconhecesse a importância do setor do entretenimento digital. É com orgulho que celebro esta colaboração com a NOS, uma empresa com impacto que acredita no potencial da indústria e pretende ajudar a desenvolvê-la em Portugal", afirmou, por sua vez, André Luís, cofundador e presidente executivo do THU.

O THU é uma marca internacional da indústria de entretenimento digital que, em 2022, regressa a Portugal para "o maior evento do setor - o Main Event, que se realiza em Tróia (Setúbal) de 19 a 24 de setembro, esperando-se mais de 1.000 criadores, recrutadores da indústria criativa e jornalistas de uma comunidade de mais de 75 países".