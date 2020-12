Parlamento aprova proposta do PAN sobre rendas e Centros ameaçam processar o Estado

Lisboa, 15/6/2020 - O Centro Comercial Colombo reabriu esta manhã depois de três meses fechado devido à pandemia de Covid-19, doença provocada pelo Coronavirus SAR-CoV2. Existe um reforço nas medidas de segurança e distanciamento social. (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O Parlamento aprovou a proposta de clarificação do PAN sobre a aplicação da lei das rendas nos centros comerciais, agora a partir de 13 de março, e os shoppings ameaçam processar o Estado pela aprovação de uma Lei que consideram inconstitucional e que foi remetida para o Tribunal Constitucional pela Provedora de Justiça.

"Os Associados da APCC, não hesitarão em processar o Estado, no sentido de serem ressarcidos dos prejuízos causados pelo inadmissível atropelo ao Direito, ao serem aprovadas leis desproporcionais e inconstitucionais", afirma António Sampaio de Mattos, Presidente da Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC), citado em nota de imprensa.

A proposta do PAN - Projeto de Lei nº 602/XIV/2.ª - foi aprovada com 115 votos favoráveis, 114 contra e 1 abstenção, "após ter sido rejeitado na especialidade em sede de Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação e, igualmente, chumbada na votação do Orçamento do Estado", lembra a APCC.

A proposta, agora aprovada, "aplica efeitos retroativos a uma norma já por si inconstitucional", já que determina que a Lei - que suspende o pagamento de rendas fixas até ao final do ano - deve ser aplicada a partir de 13 de março. O diploma, lembra a APCC, "foi enviada para apreciação de inconstitucionalidade ao Tribunal Constitucional, com caráter de urgência, pela Senhora Provedora de Justiça."

A APCC "lamenta a decisão de uma escassa maioria parlamentar, que representa mais uma ingerência nos contratos justamente celebrados entre entidades privadas, e irá solicitar a intervenção do Presidente da República, bem como da Provedoria de Justiça, na fiscalização da constitucionalidade da lei agora aprovada, além de avaliar os demais caminhos legais que permitam defender os direitos dos seus Associados".

"O sector promoveu sempre a justa repartição de sacrifícios, num contexto especialmente desafiante para todos os atores económicos envolvidos, tendo os Centros Comerciais firmado acordo com 90% dos lojistas para o período em causa", diz a associação, que lamenta a "desproporcionalidade da dimensão dos descontos impostos por esta lei, face ao que os Centros Comerciais tinham já acordado com os seus lojistas, o que representa a maior ajuda proporcionada a lojistas em toda a Europa no período de abril a dezembro de 2020."