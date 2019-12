Parpública: 25 empresas aderem ao Call to Action Anti-Corrupção

No dia em que se assinala internacionalmente o combate à corrupção, 25 empresas do Grupo Parpública e Águas de Portugal certificaram a sua adesão ao Call to Action Anti-Corrupção. A iniciativa das Nações Unidas é promovida pelo setor empresarial e pela sociedade civil e pretende sensibilizar os governos para o combate à corrupção.

A Parpública e a AdP pretendem assim dar continuidade ao compromisso assumido a 18 de setembro, juntamente com a EPAL, ao aderir ao Apelo Anti-Corrupção.

“Este é um combate pela integridade: a corrupção é a doença, a integridade é a saúde”, referiu Mário Parra da Silva chair of the board do Global Compact Network Portugal, na cerimónia, salientando que Portugal não tem mais corrupção que outros países da Europa, mas “o que temos é uma elevada perceção da corrupção”.

O responsável do Global Compact Network Portugal anunciou que as Nações Unidas vão criar uma Plataforma pela Integridade, convidando empresas de todos os países a aderir, acrescentando que Portugal será um país pioneiro nesta iniciativa.

Da parte do Grupo Parpública aderiram ao Call to Action, para além da própria AdP, as seguintes empresas: Baía do Tejo, Circuito do Estoril, Companhia das Lezírias, Florestgal, Fundiestamo, INCM, Sagesecur e SIMAB.

Já da parte do Grupo AdP, foram as seguintes as participadas aderentes: Águas do Norte, Águas do Douro e Paiva, SIMDOURO, SIMARSUL, Águas de Portugal Serviços Ambientais, Águas Públicas do Alentejo, Águas do Algarve, Águas da Região de Aveiro, Águas do Centro Litoral, Águas do Tejo Atlântico, EPAL, Águas de Portugal Energias, Águas de Portugal Internacional, Águas de Santo André e Águas do Alto Minho.

“A boa Governance de uma empresa ou instituição é elemento essencial para o crescimento inclusivo da economia”, afirmou Miguel Cruz, presidente da Parpública.