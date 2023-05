Parque Aquático de Amarante tem 100 vagas de trabalho para o verão. © DR.

O Parque Aquático de Amarante está a preparar a reabertura para o verão e abriu 100 vagas para as áreas de vigilância, manutenção e limpeza, restauração e comercial. O vencimento varia entre os 900 euros e os 1200 euros mensais e as candidaturas estão abertas até 28 de maio.

O desafio é dirigido particularmente as jovens estudantes que procurem trabalho entre maio e setembro, sendo um dos principais requisitos o "espírito de equipa". É ainda valorizada a experiência na área do Turismo, principalmente se realizada em grupos turísticos internacionais. Apenas para a função de nadador-salvador será exigida formação específica na área.

Os candidatos selecionados no fim do processo de recrutamento, receberão ainda formação adequada para as funções que vão desempenhar e para desenvolvimento de competências interpessoais.

As candidaturas ocorrem até 28 de maio, entre as 10h e as 19h e podem ser enviadas através do endereço waterpark@tamegaclube.com.