Partilhar conta da Netflix poderá sair-lhe muito caro

Se tem conta na Netflix e a partilha com alguém fora do seu núcleo residencial esta informação interessa-lhe. A Netflix consegue identificar se a sua password está a ser utilizada fora da sua casa e vai pedir que mude para um novo plano, mais caro que o atual.

A notícia foi avançada pelo jornal espanhol El Economista, que explica não saber se o acesso àquela plataforma de streaming por parte de quem não mora connosco poderá via a ser bloqueado, mas que essa será uma situação provável.

Segundo o El Economista, a empresa garantiu que para conseguir estas informações apenas vai utilizar os dados que recolhe regularmente, tais como o IP, o número de identificação e informações sobre o dispositivo através do qual nos ligamos.

De acordo com aquele diário - e para evitar as partilhas de password - a Netflix está ainda a implementar a funcionalidade de adicionar duas subcontas a uma conta principal. Estas duas subcontas poderão aceder fora da casa habitual aos conteúdos da plataforma, através do perfil principal. Esta funcionalidade para já só está a funcionar no Chile, Costa Rica e Peru e não há indicação para sua chegada a mais mercados. Cada subconta deverá custar cerca de 2,70 euros.