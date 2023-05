Parvalorem aguarda autorização do Governo para negociar aumentos salariais

© Rita Chantre/Global Imagens

Os sindicatos bancários da UGT disseram que a Parvalorem e a Imofundos aguardam autorização do Ministério das Finanças para negociarem os aumentos salariais dos trabalhadores.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, Mais Sindicato, Sindicato dos Bancários do Centro (SBC) e SBN -- Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal disseram que se reuniram com a administração da Parvalorem e da Imofundos para negociar aumentos salariais e que esta "deu razão aos sindicatos, de que teriam de ser cumpridas as orientações resultantes dos despachos" do Governo, que aplicam ao setor empresarial do Estado o aumento da massa salarial em 6,1%.

Contudo, a administração disse que ainda não têm autorização do Governo para fazer aumentos salariais.

"Atendendo a que Sindicatos e administração concordam com esta prioridade e reclamam junto da tutela o mesmo objetivo, aguarda-se a qualquer momento a necessária autorização para permitir atualizar os salários destes trabalhadores e rever o ACT [Acordo Coletivo de Trabalho] em vigor", referem os sindicatos em comunicado.

Mais Sindicato, SBC e SBN dizem que há mais de uma década que a tabela salarial dos trabalhadores da Parvalorem e da Imofundos não é atualizada, sendo que até agora a administração se tem "escudado na declaração do Governo de que se tratava de uma empresa em reestruturação".

A Parvalorem e a Imofundos têm cerca de 80 funcionários.

A Parvolorem foi criada pelo Estado para recuperação de créditos e alienação/liquidação de ativos do antigo Banco Português de Negócios. A Imofundos é uma empresa gestora de fundos de investimento imobiliário.