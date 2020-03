Passageiros obrigados a andar com passe mesmo sem validações na Grande Lisboa

Os passageiros são obrigados a andar com o passe mesmo que não seja possível validar este título de transporte por causa do novo coronavírus. O aviso foi deixado pela Área Metropolitana de Lisboa esta sexta-feira e serve para evitar que haja utentes a utilizarem estes transportes de forma completamente gratuita.

Nas últimas duas semanas, as empresas de transportes abriram os canais de validação (no caso do metro, barcos e em algumas estações de comboio) e os passageiros deixaram de ser obrigados a validar os passes, para evitar a contaminação.

“Mantém-se, no entanto, a obrigatoriedade de todos os passageiros viajarem com títulos de transporte, condição indispensável à boa continuidade do serviço de transporte público de passageiros”, avisa a AML no documento.

O decreto do Governo relativo ao estado de emergência também implica que os veículos não possam ultrapassar um terço da lotação, para garantir a distância de segurança, e a entrada dos passageiros, no caso dos autocarros, passou a ser feita pela porta traseira.