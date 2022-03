Passageiros voltam aos transportes mas ainda longe dos níveis pré-2019

Cacilheiro da Transtejo. © Arquivo/Global Imagens

Os passageiros voltaram aos transportes públicos em 2021 mas os números ainda estão longe de 2019. Comboios, metropolitanos, aviões e barcos recuperaram alguns dos utentes perdidos ao longo de 2020, revelam os dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O transporte de passageiros por avião teve a melhoria mais expressiva, com mais 39,3% de viajantes. Em 2020, a perda de público foi de 69,4% face a 2019. Entre 2021 e 2019, a diminuição de passageiros é de 57,4%.

Nos comboios, a recuperação foi de 11,5%, o que compara com a descida de 38,8% face a 2019. Entre 2021 e 2019, há menos 31,8% de passageiros.

No transporte fluvial, verificou-se uma melhoria de 2%, o que compara com a quebra de 42,8% em 2020. Na comparação de 2021 com 2019, regista-se uma diminuição de 41,6% no transporte de passageiros por barco.

No transporte de passageiros por metropolitano, houve ainda menos passageiros em 2021 do que em 2020 (menos 2,8%). Em 2020, já se tinha verificado uma diminuição de 48,1% face a 2019. Entre 2021 e 2019, o transporte por metropolitano perdeu 49,5% dos passageiros.

(Notícia atualizada às 11h25 com mais informação)