Passe Família já pode ser pedido. Mas prepare-se para a burocracia

As famílias da AML – Área Metropolitana de Lisboa com três ou mais membros já podem pedir passes mais baratos. Arrancam hoje as inscrições para os passes Navegante Metropolitano e Navegante Municipal Família. Por 60 ou 80 euros por mês, as famílias poderão viajar nos 18 concelhos da AML.

Requisitar o passe é burocrático. As famílias têm de recorrer ao Portal das Finanças, preencher declarações, entregar tudo nas bilheteiras, esperar por uma notificação no email, voltar às bilheteiras e, depois, carregar cada um dos cartões.

Primeiro passo: cada um dos membros da família tem de ter um cartão Lisboa Viva e todos têm de ter a mesma morada fiscal dentro da AML – são os municípios que estão a comparticipar esta medida. Apenas familiares diretos beneficiam do desconto: marido e mulher, filhos, netos, sogros e mesmo casais que vivam em união de facto há pelo menos dois anos.

Apresentação de provas

Para provar essa condição, cada família tem de nomear um representante, através de uma declaração – obrigatória para maiores de 18 anos e preenchida por cada um dos familiares – que, por sua vez, terá de pedir no Portal das Finanças vários comprovativos. Consoante entregue ou não declaração de IRS, poderá precisar de até quatro documentos. Também terá de juntar à lista cópias do cartão do cidadão assinadas pelos titulares.

Quando os documentos estiverem reunidos, o representante apenas poderá entregá-los nas bilheteiras indicadas no portal da AML (aml.pt) – não havia indicação dos locais até à hora de fecho desta edição. As famílias só podem pedir o mesmo passe para todos os elementos do agregado. Ou seja, não podem comprar Navegante Metropolitano para uns e Navegante Municipal para outros.

Notificação por email

Assim que os documentos forem verificados, o representante vai receber um email de confirmação da AML no prazo de 10 dias. Depois disso, será preciso voltar às bilheteiras. Esta etapa terá de ser cumprida a partir do dia 26 de cada mês.

As famílias só poderão beneficiar do desconto quando os cartões forem carregados nas bilheteiras físicas, separadamente ou em simultâneo – para já, não será possível carregar nas máquinas de bilhetes ou no Multibanco. Só depois desta mini-maratona é que as famílias poderão começar a poupar nos transportes todos os meses.

Se ainda sobrarem dúvidas, pode ligar para 210 118 218. Esta linha telefónica da AML funciona nos dias úteis entre as 09h e as 19h. Ou então consultar o guia oficial de respostas da AML, através desta página – Perguntas e respostas sobre o Passe Família de Lisboa

Desconto para famílias sem data no Grande Porto

Também por 80 euros por mês, as famílias dos 19 concelhos da AMP – Área Metropolitana do Porto poderão beneficiar do passe Andante mais barato. No entanto, quatro meses depois do lançamento do programa de redução dos passes, a AMP continua a não adiantar qualquer data para o início deste título de transporte familiar.

“Atempadamente, a Área Metropolitana do Porto irá disponibilizar informação sobre a implementação do Passe Família”, respondeu o primeiro secretário da AMP, Mário Rui Soares, ao Dinheiro Vivo. Até lá, haverá dois passes individuais de transportes no Grande Porto: 30 euros para viajar dentro de cada concelho da AMP ou 40 euros pelo Andante Metropolitano.