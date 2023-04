Gonçalo Regalado, diretor de Marketing de Empresas, Negócios e Institucionais do Millennium BCP © Miguel Pereira/Global Imagens

"As empresas que investem em fundos europeus são as empresas que criam mais e melhores empregos, que criam mais e melhor volume de negócios, que tem mais e melhor imagem, são muito mais produtivas, melhor capitalizadas e são as empresas que alavancam as exportações", afirmou Gonçalo Regalado, diretor de Marketing de Empresas & Negócios do Millennium BCP.

O gestor falava nesta sexta-feira, em Braga, perante centenas de participantes na conferência Millennium Talks Minho, Cotec Innovation Summit sobre "Instrumentos de apoio ao investimento".

No contexto atual dos fundos europeus disponíveis em Portugal, Gonçalo Regalado defendeu: "Passemos das palavras à ação, o tempo é agora".