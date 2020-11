Passes de Lisboa e Porto poderão dar para andar de táxi

Táxi a circular no Porto. © Arquivo/Global Imagens

Os passes de transportes de Lisboa e do Porto poderão incluir a viagem de táxi. A proposta está a ser estudada pelo grupo de trabalho do Governo para modernizar o setor e já terá merecido o consenso, pelo menos na fase preliminar.

Segundo o Jornal de Notícias desta quinta-feira, os passes só poderão ser utilizados nos táxis nos locais sem transportes públicos. Resta saber-se como será implementada esta medida.

Também foi proposta a venda de pacotes de títulos para viagens em vários meios de transporte e que poderão permitir desconto nos táxis. O pagamento poderá vir a ser feito com cartões refeição, que apenas estão restritos à compra de bens alimentares ou aos restaurantes.

Também em fase de estudo está o mudança do sistema de preços por viagem, admitindo-se um preço único entre municípios e uma tarifa progressiva. Ainda está em fase preliminar um sistema de contratação de viagens por aplicação: o cliente, no final, escolhe o preço fixado pela aplicação ou pelo taxímetro.

Desde 2013 que não é revista a convenção tarifária para os táxis. O grupo de trabalho do Governo para o setor foi criado em junho deste ano e conta com as associações representativas dos taxistas (ANTRAL e Federação Portuguesa do Táxi) e representantes do Governo das pastas do Comércio, do Turismo e da Mobilidade, da Direção-Geral do Consumidor e dos autarcas. O relatório final será apresentado daqui a dois meses.