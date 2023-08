Património do BES mau vai para o Fundo de Resolução

© Leonardo Negrão/Global Imagens (Imagem de Arquivo)

Dinheiro Vivo 18 Agosto, 2023 • 08:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O cerca de cinco mil credores do BES mau não vão receber nada. E isto porque, como noticia o ECO, o Supremo Tribunal de Justiça confirmou o Fundo de Resolução como credor privilegiado do BES e assim os 170 milhões de euros que a massa insolvente possui servirão para pagar a este credor que foi considerado pelo tribunal como "privilegiado".

Assim o crédito de 1,2 mil milhões de euros do Fundo de Resolução será em parte ressarcido. "Atento o privilégio creditório previsto na lei para estes créditos, e agora definitivamente confirmado, o Fundo de Resolução receberá priorita­riamente os recursos que vierem a ser distribuídos no âmbito do processo de liquidação judicial do BES", diz o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça.

Para os restantes credores - que têm cerca de 2,6 mil milhões de euros presos - resta o mecanismo do "no creditor worse off", que determina que nenhum credor deve suportar na resolução perdas mais elevadas do que teria se o banco tivesse sido liquidado. Segundo a Deloitte a estimativa de recuperação para os credores comuns é de 31,7%