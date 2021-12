Paulo Azevedo vende um milhão de ações da Sonae à Migracom

Paulo Azevedo é Chairman da Sonae Indústria. © Foto: José Carmo / Global Imagens

O presidente do Conselho de Administração da Sonae SGPS, Paulo Azevedo, vendeu 1.023.075 ações à Migracom, ao preço médio de 0,955 euros, passando a deter 30.000 títulos de forma direta e mais 4.221.599 através daquela sociedade, foi comunicado.

"A Sonae SGPS informa que [...] Duarte Paulo Teixeira de Azevedo, presidente do Conselho de Administração desta sociedade, informou ter alienado, no dia 23 de dezembro de 2021, 1.023.075 ações da Sonae SGPS, fora do mercado regulamentado, ao preço médio unitário de 0,955 euros, cotação de fecho do título no dia 22 de dezembro de 2021, a favor da sociedade sua dominada Migracom", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na sequência desta operação, passam a ser imputados a Paulo Azevedo direitos de voto relativos à detenção direta de 30.000 títulos e indireta de mais 4.221.599 ações, através da sociedade Migracom.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Sonae SGPS avançaram 2,68% para 1,00 euro.