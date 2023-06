Paulo Faria vai liderar nova equipa de gestão da Infos

© DR

Fundada em 1990, em Matosinhos, a INFOS é uma "empresa de referência na implementação de soluções tecnológicas de gestão especializadas para os setores do têxtil, vestuário, calçado, retalho, distribuição e produtos industriais" e acaba de reforçar os seus planos com a escolha de um novo CEO. Com prestação de serviços em Portugal, mas também na Europa e em África, sob a liderança de Paulo Faria, o plano estratégico da INFOS para o triénio 2023-2025 deverá "iniciar um novo ciclo de crescimento alavancado na consolidação da liderança nos setores em que a empresa já opera e na expansão para novos setores de atividade económica e geografias, através de potenciais aquisições que promovam sinergias e o aumento da carteira de clientes", adianta a empresa.

"A nomeação do Paulo Faria é um marco importante para o futuro desta nossa participada. A profunda experiência na área do software e tecnologias de informação em diversos setores de atividade será fundamental para alavancar o crescimento da Infos para que possamos oferecer soluções cada vez mais eficientes e inovadoras aos nossos clientes", considera Luís Quaresma, cofundador e partner da Iberis Capital.

Com uma experiência profissional de mais de 30 anos no setor tecnológico, Paulo Faria iniciou a carreira na IBM, tendo sido ainda cofundador da Porto Tech Hub. "A Infos pretende acelerar a transformação digital dos clientes e tem por objetivo incrementar o seu volume de negócios e reforçar o número de colaboradores", explica a companhia, que recebeu 3,5 milhões de investimento da Iberir Capital (que gere ativos no valor de 400 milhões) através do Bluetech I, fundo especializado no investimento em PME tecnológicas portuguesas com potencial de crescimento internacional e uma forte aposta no investimento em I&D.

"A confiança demonstrada pelos acionistas da Infos para liderar a empresa num novo ciclo de consolidação e expansão é um enorme motivo de orgulho. A empresa é uma referência na implementação de soluções tecnológicas e inovadoras de gestão, e tem um grande potencial de crescimento, assumindo-se como o parceiro certo para acompanhar os clientes na transição digital das suas operações", diz o novo CEO.