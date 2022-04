Paulo Portas é o presidente do 31º congresso da APDC

Paulo Portas é o presidente da 31ª edição do congresso da APDC © DR

Paulo Portas vai presidir ao 31º Digital Business Congress da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC), que se realiza nos dias 11 e 12 de maio. O ex-presidente do CDS sucede agora a personalidades "como Maria Manuel Leitão Marques, Luís Marques Mendes, Tiago Pitta e Cunha e Leonor Beleza", diz a APDC, em comunicado.

O congresso "Tech and Economics: the way forward" volta a acontecer de forma híbrida a partir de Lisboa e online e tem o patrocínio da Presidência da República "pela relevância para a economia e para o país", explica a APDC.

A iniciativa vai estar focada "na nova era pós-covid" e na situação de instabilidade que a guerra na Ucrânia causa na Europa, assim como todos os impactos que económicos e sociais que a mesma provoca. "As tecnologias exponenciais, cibersegurança e soberania digital, o papel da Ciência, Tecnologia e Inovação, o metaverso, o talento, o futuro do capitalismo, a democracia na era digital e a recuperação da economia portuguesa serão alguns dos temas em debate", refere ainda a APDC.