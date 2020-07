Paulo Rocha é o novo nome da ficção da SIC

O actor Paulo Rocha é a nova cara da SIC, anunciou a estação do grupo Imprensa durante o programa Casa Feliz, o programa das manhãs que substituiu o Programa da Cristina, depois de conhecida a saída de Cristina Ferreira para a TVI.

O anúncio surge uma semana depois de a estação ter anunciado que uma contratação de peso iria ser conhecida no formato da manhã, motivando o programa a recriar uma sala de cinema, o CineFeliz, tendo estrelas de novelas da estação como convidados, e marca o regresso do ator, desde 2011 no Brasil onde tem participado em várias novelas da Globo, à SIC onde participou em séries como Inspector Max, Maré Alta ou o Prédio do Vasco, ou as novelas Vingança e Perfeito Coração.

O anúncio surge depois de no sábado a SIC ter anunciado a renovação com João Baião, coapresentador do formato das manhãs, do programa de sábado Olhó Baião e o de domingo à tarde, Domingão.

A renovação motivou uma reação de Nuno Santos nas redes sociais. “O João Baião podia ter vindo para a TVI em fevereiro ou agora, por um justo valor de mercado, mas ficou onde está porque tem novos e inesperados desafios”, sublinhou o diretor-geral da TVI.

Desde que foi conhecida o regresso de Cristina Ferreira à TVI têm sido muitas as notícias envolvendo potenciais transferências de estrelas da SIC e da RTP para a TVI. José Rodrigues dos Santos (RTP1), Clara de Sousa (SIC) foram alguns dos nomes que foram noticiados e desmentidos por Nuno Santos também nas redes sociais.

Pedro Mourinho, pivot da SIC, transitou para a direção de informação da TVI, liderada por Anselmo Crespo, cuja composição final foi conhecida na passada sexta-feira.

Mas depois de conhecida a saída de Sérgio Figueiredo da direção de informação da TVI as mudanças na estrutura diretiva da estação não pararam. No sábado foi a vez de Pedro Ribeiro, diretor executivo de programas da estação, a anunciar a sua saída do cargo e o regresso a tempo inteiro à Comercial, rádio que dirige e é um dos apresentadores dos formatos das manhãs.