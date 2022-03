Pavilhão de Portugal na Expo Dubai acolhe mostra de moda sustentável

© Direitos Reservados

Dinheiro Vivo/Lusa 09 Março, 2022 • 18:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Pavilhão de Portugal na Expo 2020 Dubai acolhe a mostra de Moda Sustentável - "From Portugal to the World", entre 11 e 12 de março, organizada pela Associação Seletiva Moda (ASM), anunciou a AICEP.

A iniciativa iTechStyle Green Circle - Sustainability Showcase pretende promover nos mercados internacionais a excelência da indústria têxtil e de vestuário portuguesa em termos de sustentabilidade e economia circular, abordando mercados como moda, desporto e têxteis lar, refere a AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo, em comunicado.

O nível de excelência dos têxteis e vestuário portugueses não se baseia apenas nas credenciais de qualidade e inovação reconhecidas internacionalmente, sendo que a abordagem sustentável já é uma realidade e um compromisso incontornável, conclui.

"O iTechStyle Green Circle mostra como Portugal está a conduzir a indústria têxtil para o sonho obrigatório da economia circular, produzindo produtos têxteis de alto desempenho à base de fibras recicladas e recicláveis, fibras orgânicas, naturais e renováveis, processos de coloração sem químicos, materiais têxteis obtidos a partir de resíduos de outras indústrias, upcycling, redesign, reutilização, entre outros", pode ainda ler-se no documento.

Esta é uma iniciativa do CITEVE (Centro Tecnológico Português das Indústrias Têxteis e Vestuário) e da ASM - Associação Selectiva Moda, com curadoria criativa de Paulo Gomes e a colaboração de conceituados designers portugueses responsáveis ​​pelos looks em exposição na Expo 2020 Dubai.