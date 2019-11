PayPal compra serviço de poupança Honey por 3,6 mil milhões de euros

É a maior aquisição feita pela PayPal, que argumenta a compra como um fator transformador para o negócio. A PayPal anunciou a aquisição da Honey, um serviço que permite encontrar promoções e cupões para compras, por um valor de quatro mil milhões de dólares (cerca de 3,61 mil milhões de euros).

A Honey nasceu em 2012 e, de uma extensão para o browser, pretende ajudar os consumidores a descobrir formas de poupar na experiência de compra online. Atualmente, a Honey indica que tem 17 milhões de utilizadores mensais ativos. Segundo os números que anuncia, a empresa conta com mais de 30 mil parceiros online e já terá ajudado os utilizadores a poupar “mais de mil milhões de dólares, no ano passado”. Em média, a empresa indica que o utilizador consegue poupar até 17% do valor da compra, com os descontos sugeridos pelo serviço.

A PayPal indica que a Honey possibilitará “experiências de compras personalizadas para os consumidores, enquanto alavanca a conversão e aumento do envolvimento do consumidor e de vendas para os vendedores”.

No comunicado onde anuncia a compra, a PayPal explica aos investidores que a Honey vai manter tanto a sua sede como a marca em Los Angeles, na Califórnia. Os co-fundadores da Honey, George Ruan e Ryan Hudson continuarão a liderar a equipa, com a diferença de que a empresa passará a integrar a organização de produtos de consumo da PayPal. Os responsáveis da Honey passarão a reportar ao senior vice-presidente da PayPal, John Kunze.

A PayPal indica que espera que a compra esteja concluída no primeiro trimestre de 2020.

A lista de aquisições da PayPal é extensa, com investimentos de vários milhões de dólares. A aquisição da Honey é a maior até hoje; só a compra da iZettle, em 2018, é que entra do campeonato dos milhares de milhões, com uma compra de 1,98 mil milhões de euros. Este ano, a empresa também comprou a GoPay, embora não tenha divulgado o montante envolvido.