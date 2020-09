Payshop lança cartão escolar pré-pago para todos os serviços nas escolas

A Payshop lançou uma solução de pagamentos para municípios que permite às autarquias gerir e centralizar o fornecimento de refeições e implementar, a nível municipal, um sistema integrado de pagamentos para ser usado por toda a comunidade educativa e em todas as escolas do concelho.

O Cartão Escolar Pré-Pago para Municípios parte de uma interação entre câmaras e escolas e permite a toda a comunidade educativa usar o cartão escolar para efetuar pagamentos nos serviços de cada escola, como refeitórios, bar, papelaria, reprografia e vending. A ativação do serviço pode ser feita a partir da Plataforma de Gestão Municipal da Educação, presencialmente na escola ou nos serviços municipais.

Os carregamentos do cartão podem depois ser feitos feitos via Payshop, Multibanco e MB Way. A gestão dos carregamentos, assim como as restantes informações sobre os serviços serão feitas através da plataforma de gestão municipal da educação SIGA, detida pela empresa Edubox e implementada em mais de 200 Municípios.

Esta solução de gestão municipal de pagamentos escolares foi desenhada de forma a assegurar que os municípios têm uma visão completa e em tempo real de todo o processo de gestão. A Câmara de Vila Franca de Xira foi a primeira a adoptar o serviço e a disponibilizá-la a toda a comunidade educativa, mas Lisboa, Aveiro e Amarante já usam este sistema também.

O cartão escolar pré-pago foi lançado pela Payshop, detida pelo Grupo CTT, em parceria com as empresas Edubox e Inovar Mais.