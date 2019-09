PCP: Encerramento da estação do Parque revela desinvestimento no metro de Lisboa

O PCP defende que o encerramento da estação de metro do Parque, em Lisboa, para trabalhos de reabilitação nas escadas rolantes, “é mais um sinal do progressivo desinvestimento nesta empresa pública de transportes”. Em nota de imprensa, o partido dá conta da sua exigência do “fim do subfinanciamento da empresa.

Em comunicado, o PCP de Lisboa admite ter vindo a denunciar o “agravamento da degradação do serviço de metro”. A entidade lembra que as obras na estação de Arroios estão paradas, “com todas as consequências negativas que tal representa para os utentes, a população e os comerciantes da zona”.

“São muitas as estações em que persistem os problemas de acessibilidades com constantes avarias nos elevadores e escadas rolantes. O agravamento nos últimos dias da situação na estação do Parque conduziu hoje ao seu encerramento, prejudicando assim milhares de utentes do metropolitano.”

A estação Parque, da linha azul do Metropolitano de Lisboa (ML), vai estar encerrada entre hoje e domingo para trabalhos de reabilitação nas escadas rolantes, informou a empresa.

“Este encerramento temporário prende-se com questões de segurança, dada a tipologia dessa estação. Trata-se de uma das mais profundas estações da rede do Metropolitano de Lisboa, cujo acesso é realizado unicamente por escadas mecânicas, situação que inviabiliza a reparação faseada e alternativas através de escadas pedestres”, justifica o ML, em comunicado.