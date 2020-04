Pedidos de compensação por perdas em autoestradas avançam em junho

Apenas a partir de junho é que as concessionárias das autoestradas vão avançar com pedidos de compensação pelo tráfego perdido desde que Portugal entrou em estado de emergência. Até lá, as gestoras destas vias têm de declarar a ocorrência de um caso de “força maior” junto dos concedentes: IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transporte e IP – Infraestruturas de Portugal.

Segundo o Jornal de Negócios desta segunda-feira, a quebra no tráfego nas autoestradas nacionais situa-se entre 80% e 82% devido aos efeitos das medidas do estado de emergência para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

Para já, o Governo ainda não detalhou em que medida o Governo vai limitar o direito de as concessionárias serem compensadas pela perda de tráfego. No caso da IP, onde as concessões como as antigas SCUT são remuneradas por disponibilidade, poderá haver a possibilidade de a gestora de infraestruturas não ter de pagar na totalidade os valores contratados durante este período.

Na sexta-feira, a Brisa, através da Brisa Concessão Rodoviária, foi a primeira entidade a comunicar que acionou a cláusula de “força maior” devido aos prejuízos causados pela declaração de estado de emergência.

Coronavírus obrigará Estado a compensar PPP rodoviárias. Resta saber quanto